Des véhicules de pompiers (illustration). — FRED SCHEIBER/SIPA

Vers 0h30 dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers sont intervenus rue de la Rousselle à Bordeaux près de la Porte de Bourgogne. Deux immeubles de trois étages, dont un inoccupé, se sont entièrement effondrés. Un accident qui intervient alors qu’un immeuble s'est déjà effondré mercredi rue Planterose, dans le quartier Saint-Michel.

Trois personnes ont été blessées dont un homme de 28 ans qui a été évacué dans un état grave au CHU de Bordeaux. Six autres personnes, indemnes, ont été secourues alors qu’elles étaient bloquées sur une partie supérieure non effondrée du bâtiment, explique les pompiers de la Gironde à 20 Minutes. Des équipes spécialisées dans la recherche d’hommes dans les décombres ont été mobilisées et à cette heure, tous les occupants connus ont été retrouvés. Une dizaine d’immeubles voisins ont été évacués par sécurité et une partie des habitants a été abritée par la mairie dans le Palais des Sports, cours Victor Hugo. Une phase d’expertise va être menée en lien avec la mairie avant d’envisager le retour des personnes évacuées. Au total, 78 pompiers ont été mobilisés cette nuit sur cette intervention.