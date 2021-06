Un artiste bordelais a détourné le tram en vidéo. — Ian Padgham

Non, ce n’est pas un coup de com pour la fête du vin mais bien un montage vidéo réalisé par Ian Padgham, un artiste américain qui vit à Bordeaux. On voit à la place des rames bleu nuit du tram bordelais une gigantesque bouteille de vin empruntant les rails à travers la ville.

Sa vidéo a soulevé des doutes chez certains internautes et TBM est intervenu pour démentir avec humour l’existence d’une telle rame, soulignant qu’elle serait peu pratique à manœuvrer.

Il y a quelques doutes parmi vous, alors autant les lever : non, il n'y a pas de tram-bouteille qui circule à Bordeaux. Il faudra vous rabattre sur une terrasse 😉.



Et sans vouloir être rabat-joie, imaginez ce que ce serait d'être conducteur d'un tel engin... 😅 https://t.co/H5eO5X2kyc — InfoTBM (@info_tbm) June 9, 2021

L’artiste n’en est pas à son coup d’essai et a déjà mis en scène plusieurs montages qui jouent avec les bâtiments emblématiques de la ville. Il a monté la société Origiful qui crée des vidéos de communication, notamment pour de grandes marques comme Disney, Nike, Sony.