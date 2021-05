Les espaces verts publics du quartier Belvédère vont être livrés en premier, d'ici un mois environ. — E.Provenzano / 20 Minutes

Le quartier du Belvédère sur la rive droite bordelaise sera livré fin 2022.

Sa plaine sportive est mise en avant, alors que 3.000 logements et 150.000 m2 de bureaux sont prévus sur le site de 40 hectares.

Les infrastructures publiques – école, place et équipements sportifs – seront livrées en premier pour permettre une meilleure appropriation des futurs habitants.

Dès le mois prochain, le jardin Suzanne-Lenglen sera livré au sein du quartier Belvédère, situé sur la rive droite bordelaise, près du pont Saint-Jean. Un poumon vert que l’on découvre après avoir traversé un chantier où le béton a une large place. « Il ne s’agit pas seulement de la reconstitution d’un équipement sportif mais aussi de la création d’un espace ouvert non clôturé », pointe Pierre Bonnecarrère, directeur projet de la rive droite pour l’EPA Euratlantique.

Un terrain de football de niveau 5 fait partie des équipements sportifs. - E.Provenzano / 20 Minutes

Un terrain de foot, deux terrains de tennis, un terrain de hockey sur gazon sont presque prêts à revoir les joueurs, le tout dans un espace vert planté, avec des bancs. Sur ce quartier de 40 hectares, situé au débouché du pont Saint-Jean, les espaces verts représentent 15 hectares, si on compte aussi le parc aux Angéliques, déjà planté depuis plusieurs années. Lorsque le maire écologiste Pierre Hurmic a été élu, les travaux étaient déjà engagés et il n’y a pas eu de modification majeure sur le projet initial.

La place du Belvédère « de même taille que la place de la Bourse »

L’ouverture d’une école de 18 classes en septembre 2022 va marquer le début des livraisons en cascade sur ce secteur en bord de Garonne. Au même moment, sera livrée la place du Belvédère « qui sera de même taille que la place de la Bourse », souligne Alexandre Villatte, directeur général de l’EPA et directeur général par intérim. Surélevée, elle devrait offrir une belle vue sur la vieille ville. Elle proposera 5.000 m2 de surfaces commerciales et autour, des programmes mixtes (logements et bureaux) seront installés.

Le quartier du Belvédère va être livré fin 2022 sur la rive droite bordelaise. - E.Provenzano / 20 Minutes

Sur ce secteur Deschamp-Belvédère, 3.000 logements sont attendus soit entre 5.000 et 6.000 habitants. « Il y aura 35 % de logements locatifs sociaux, 40 à 45 % de logements libres et le reste en accession abordable, précise Pierre Bonnecarrère. On va chercher à ce que cette mixité s’intègre dans chaque lot. » Le prix moyen est de 3.600 euros le m2, « ce qui est de 1.000 à 1500 euros moins chers que ce qu’on trouve à Bordeaux », assure le directeur général par intérim de l’EPA. Avec 150.000 m2 de bureaux, Euratlantique évoque 5.000 emplois sur le site. « Le jardin Lenglen, le parc aux angéliques et l’école de 18 classes représentent un investissement de 20 millions d’euros », pointe Pierre Bonnecarrère.

Pour l’instant, le boulevard Joliot-Curie qui longe le quartier est une sorte d’autoroute urbaine mais elle est promise à l’apaisement à coups de pistes cyclables, couloirs de bus et voies de voitures rétrécies. Alexandre Villatte décrit un futur « boulevard aéré et végétalisé » et comme pour le reste, il faut encore faire preuve d’un peu d’imagination pour se le figurer. La livraison du quartier est pourtant proche, puisque annoncée pour fin 2022.