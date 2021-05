Davantage de végétalisation a été intégrée au projet de l'ilôt Piechaud. — 4A / Mairie de Bordeaux

La mairie écologiste de Bordeaux a mis au point un label pour verdir la construction des futurs logements et bureaux de la ville.

Il promeut l’utilisation de matériaux biosourcés et locaux, l’aménagement d’espaces extérieurs et une ventilation naturelle.

D’ici deux ans il sera intégré au PLU et d’ici là, les professionnels du secteur vont être accompagnés pour l’appréhender.

Finies les réalisations architecturales monumentales en bord de Garonne et le recours à des signatures internationales à tout bout de champ. La nouvelle municipalité écologiste veut tourner la page de l’ère Juppé, en concentrant tous ses efforts sur les constructions ordinaires de la ville, que sont les logements et le tertiaire. Le principal outil dont elle vient de se doter pour rendre le bâtiment plus vertueux en matière d’ écologie est le label du bâtiment frugal bordelais, dont les 42 critères viennent d’être dévoilés.

L'ilôt Counord a été retravaillé à la lumière du label. - Mairie de Bordeaux

Des matériaux dans un rayon de 200 km autour de Bordeaux

Les filières de production des matériaux biosourcés comme la terre, la paille, la brique ne sont pas encore structurées. Celle du bois a été récemment industrialisée pour la construction. « Tous les panneaux de façade en bois, ils sont faits avec des pins maritimes des Landes », pointe Bernard Blanc, adjoint au maire de Bordeaux en charge de l’urbanisme. L’idée est de bannir au maximum le béton, pour décarboner la production immobilière, sans y renoncer complètement quand il est indispensable. « Pour le socle d’un parking, je suis obligé d’utiliser du béton pour répondre à une contrainte réglementaire. Mais pour les étages supérieurs, je dois aller chercher des matériaux biosourcés », illustre par exemple Bernard Blanc.

Des espaces extérieurs, des logements ventilés

Avec le réchauffement climatique, la ville met en avant l’enjeu important de « protéger le bâtiment des fortes chaleurs ». La mise en place « d’une ventilation naturelle pour faire baisser la température la nuit », est un des critères centraux du label pointé par l’adjoint à l’urbanisme. Il insiste aussi sur des espaces extérieurs attachés à chaque logement. « On a besoin d’avoir un extérieur, un jardin partagé par exemple en résidence pour s’aérer, notamment pendant les confinements », pointe-t-il. Sur la quinzaine de projets démonstrateurs sur lesquels le label a été testé, il s’agit pour treize d’entre eux d'anciens entrepôts ou hangars sans valeur patrimoniale. Sur 80.000 m2 de surface de plancher au total, sur des sites entièrement artificialisés, environ 25 % de pleine terre ont été retrouvés en moyenne, grâce à un travail des projets par le prisme du label.

« Une autre époque »

Visuellement, il ne faut pas s’attendre à un bâtiment typique bordelais mais plutôt à un choix assumé de ne pas courir après l’aspect des façades 18e qui ont valu un classement Unesco à la ville. « Alain Juppé voulait absolument de la pierre blonde parce qu’il a cru que Bordeaux s’était inventé au XVIIIe siècle, moque Bernard Blanc. On n’est pas contre ça mais on ne sait plus construire de cette façon. On est à une autre époque et la ville ordinaire, qui se fait sans cesse sur elle-même, on ne la fabrique plus avec des façades XVIIIe siècle. »

Pour l’instant, ce label n’est pas opposable juridiquement mais 22 des 42 critères doivent être pris en compte pour déposer une demande de permis de construire. Reste que ce label devrait être intégré au prochain PLU dans deux ans et que le secteur est prié de prendre le pli d’ici là. Il s’agit aussi pour la Ville de prendre le temps d’accompagner les professionnels pour les aider à absorber le surcoût, estimé de 10 à 15 %, avec cette nouvelle façon de construire la ville. Si le bâtiment visé est frugal, les discussions avec les promoteurs et constructeurs s’annoncent, elles, copieuses.