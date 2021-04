Jean-Muriel Azonhoume, cofondateur de GOtaf. — Gotaf

Le 1er mai, une plateforme audio de recherche d’emploi est lancée en ligne.

Elle est destinée à faciliter l’accès à l’emploi de personnes peu qualifiées et que les modèles classiques de recrutement rebutent.

La plateforme prévoit 10.000 inscriptions pour sa première année d’activité.

Avec gOtaf, pas de stress lié à l’orthographe ou à la recherche de la bonne formule pour sa lettre de motivation. Cette plateforme audio entend faciliter la recherche d’emploi pour les personnes qui pour diverses raisons ne sont pas à l’aise avec l’écrit et les sites dédiés traditionnels.

A partir du 1er mai, le site bordelais propose aux candidats de consulter des offres audio mais aussi de postuler en présentant une candidature enregistrée à l’oral. Le cofondateur Jean-Muriel Azonhoume explique à 20 Minutes tous les atouts d’un modèle qu’il croit promis à un bel avenir.

C’est la première plateforme de ce type ?

Oui on insiste sur le fait que Gotaf est la première plateforme audio de recherche d’emploi. Si la lecture par un robot de l’offre ou du CV existe déjà, c’est la première fois que l’interaction complète entre l’employeur et le candidat se passe en vocal.

Comment a germé l’idée d’une telle plateforme ?

J’ai une cousine qui connaissait des difficultés dans sa recherche d’emploi. En me penchant sur les offres auxquelles elle postulait, je me suis rendu compte qu’en général c’était très peu lisible et compliqué de comprendre les attentes du recruteur.

Le canal de communication est très important or la façon la plus simple pour que tout le monde comprenne l’offre d’emploi c’est de la dire. Beaucoup de gens ont des difficultés à postuler parce qu'ils ont, par exemple, des problèmes de dyslexie, d’illettrisme ou qu'ils maîtrisent mal le numérique. Alors, pourquoi ne pas se parler ?

A l’oral, il faut aussi avoir des qualités d’élocution et savoir se mettre en valeur ?

On ne dit pas qu’on gomme toutes les formes de blocages et de discriminations, mais on dit qu’on est plus facilitateurs avec un format audio. Les gens ont plus l’habitude de laisser un message sur un répondeur. Et, ce n’est pas une présentation qu’on fait en face du recruteur, on a le temps d’enregistrer différentes versions jusqu’à ce que cela corresponde à l'image qu'on veut donner.

S'ils le souhaitent, les demandeurs d’emploi sont accompagnés sur le site par un système de tutos. On laisse le soin aux prescripteurs d’aller plus loin dans l’accompagnement, si le besoin s'en fait sentir.

Quels types d’offres ciblez-vous ?

On s’intéresse aux offres qui concernent les métiers en tensions (services, BTP, restauration, commerce et logistique) et qui ne nécessitent pas de qualifications très importantes, toujours dans le but que ce soit simple et que les gens aient des chances de décrocher l’offre d’emploi à laquelle ils postulent. Pour les offres, on a noué un partenariat avec Pôle Emploi et la plateforme « diversité et inclusion », alimentée par des groupements pour l’insertion.

Certaines offres sont très courtes, le but est de donner les informations essentielles : le nom de l’employeur, le salaire, la localisation, les horaires, etc. On rajoute des questions audios sur les offres, auxquelles on peut répondre par oui ou par non et on obtient un score, un match, qui est mis à disposition de l’employeur et du candidat.

Le service est-il payant ?

Il est gratuit pour les candidats et payant pour les entreprises. On vend la mise à disposition de l’offre sur la plateforme. En clair, elles payent pour promouvoir leur offre sur un format spécifique et certaines sont produites avec des voix de comédiens qui travaillent avec nous et lisent des offres, selon les besoins du recruteur.

Quel objectif vous êtes-vous donné pour cette première année ?

On vise les 10.000 personnes inscrites. C’est ambitieux mais on pense au regard de l’essor de plusieurs usages de la voix (clubhouse, podcasts, recherche vocale sur google etc. ) que dans quelques années, ce sera une façon prédominante de postuler et de recruter.