Le marché des Capucins de Bordeaux. — Clément Carpentier / 20 Minutes

Une commerçante du quartier des Capucins a lancé une pétition adressée à la mairie pour alerter sur les tensions grandissantes sur le secteur, après l’agression d’une employée.

La municipalité déploie davantage d’éducateurs et de médiateurs sur le terrain.

Un réaménagement urbain est aussi prévu pour rendre l’espace public plus convivial et proposer des activités culturelles.

Anne-Elizabeth a encore la voix qui tremble en en parlant. Le 3 avril dernier, une de ses employées a été agressée devant son restaurant La Broche de l’Ostal, proche du marché des Capucins, dans le centre de Bordeaux. « Elle a été menacée de viol, poursuivie avec un tesson de bouteille et elle s’est enfuie vers le commissariat pour chercher de l’aide », se souvient-elle. L’agresseur est lui revenu sur ses pas pour voler des bouteilles de vin au restaurant, avant de tenter d’agresser physiquement une nouvelle fois l’employée du restaurant, un peu plus tard dans la journée.

Si elle apprécie l’ambiance populaire du quartier et avait passé l’éponge sur de petites dégradations matérielles de son établissement (vitres brisées, volets roulants abîmés, etc.), Anne-Elizabeth estime qu’en voulant s 'en prendre physiquement à ses employés, une ligne blanche a été franchie. Elle a lancé une pétition adressée au maire de Bordeaux qui a déjà recueilli plus de 2.000 signatures. Elle y demande la possibilité de « vivre sereinement dans le quartier », rapportant « des remarques agressives, des gestes obscènes, des brimades, des violences verbales et même physiques quotidiennement ».

Un public à la rue, livré à lui-même

« Je comprends que certains sont livrés à eux-mêmes sauf que nos agresseurs, qu’on connaît, sont les trois quarts du temps complètement avinés et drogués, il y a vraiment un sentiment d’insécurité qui grossit dans ce quartier, pointe la gérante de la Broche d’Ostal. On est en train de perdre des clients et le marché des Capucins aussi. »

Elle regrette d’autant plus la tournure que prend la situation depuis environ un an, ce qui correspond au début de l’épidémie de Covid-19, qu’elle entretenait de bonnes relations avec les personnes à la rue qui vivent dans le quartier. « Nous avons essayé de les aider plusieurs fois, soit en leur donnant de la nourriture, en les soignant, en prêtant nos sanitaires, en leur donnant des cigarettes », se souvient-elle. Elle a déposé plainte pour violences et doit être reçue par le maire de quartier ce jeudi.

Celui-ci est bien au courant de la situation. « Pour moi c’est un effet du Covid, la rue est à eux et ils prennent leur aise, commente Olivier Cazaux. Il y a un public de mendicité traditionnelle et aussi des gens de passage, accro aux drogues dures ». « Il n’y a pas beaucoup plus de sans domicile fixe sur ce secteur mais leur présence est plus régulière et permanente et leurs consommations [de stupéfiants] se sont aggravées à la faveur des confinements », ajoute Amine Smihi, adjoint au maire chargé de la tranquillité publique et de la sécurité.

Prévention et occupation de l’espace public

Déjà alertée par la situation rue Elie-Gintrac, proche du secteur des Capucins, où des attroupements ont été rapportés, la mairie a mobilisé, en lien avec des associations, des éducateurs et des médiateurs. Les associations de maraudes sont aussi particulièrement attentives sur ces secteurs. Pour certains cas, la police nationale, compétente en matière de stupéfiants, a ouvert des enquêtes.

La mairie a prévu dès la fin du mois de mai un réaménagement de l’espace public, en enlevant du stationnement. « On veut installer davantage de chalands à la place des voitures », résume Olivier Cazaux. En lien avec l’association Chahuts, la municipalité veut aussi occuper l’espace public avec des activités culturelles, proposées elles aussi dès le mois de mai.