Les jeux éducatifs Alec sont créés par l'entreprise EduMedia, basée à Bordeaux. — Alec

Alec, une nouvelle plateforme éducative en ligne pour les enfants de 4 à 11 ans, a été créée par l’entreprise bordelaise EduMedia, une référence dans le milieu éducatif.

Elle vient tout juste d’être lancée, et elle est proposée gratuitement jusqu’à la fin du mois de juin.

« On a recréé les codes du jeu vidéo pour obtenir une plateforme très ludique, l’objet étant de donner aux enfants l’envie d’apprendre par le jeu » explique Lisa Bouquil, chargée de stratégie commerciale et communication d'EduMedia.

En plein troisième confinement et alors que l'école se fait désormais à la maison, c’est un nouveau venu bienvenu dans l’univers du jeu éducatif en ligne pour enfants. Développée par l’entreprise bordelaise EduMedia, une référence dans le milieu éducatif, la nouvelle plateforme pédagogique Alec, qui s’adresse aux enfants de la maternelle jusqu’au CM2, est qui plus est gratuite jusqu’à la fin du mois de juin, le temps de se faire connaître du grand public.

« Même si on s’adresse aussi aux enseignants, Alec se positionne pour les parents comme une plateforme de soutien scolaire » résume Lisa Bouquil, chargée de stratégie commerciale et communication chez EduMedia. Additions, soustractions, géométrie, grammaire, conjugaison, orthographe, placement de la ponctuation, construction de phrases… « Alec regroupe 90 jeux, et couvre tous les fondamentaux dans l’apprentissage du Français et des Maths, aligné sur le programme scolaire » poursuit Lisa Bouquil.

Inspirée d’une plateforme québécoise

Le contenu éducatif a été élaboré en grande partie du côté du Québec, où EduMedia détient une antenne. « Alec est inspirée d’une plateforme pédagogique québécoise, Jeux Polygone, créée par un cogniticien, Gilles Bergeron, explique la chargée de communication. EduMedia a racheté les droits pour moderniser cette plateforme, tout en gardant les objectifs et l’intelligence pédagogiques de Jeux Polygone. » Le directeur pédagogique et codirigeant d’EduMedia, Charles Sol, a aussi largement contribué à l’élaboration des contenus.

Le graphisme a, lui, été entièrement réalisé à Bordeaux, autour de l’équipe d’EduMedia qui compte une dizaine de personnes. Pour ce projet, elle a de surcroît sollicité des animateurs et illustrateurs du monde du jeu vidéo, notamment de chez Ubisoft, présent à Bordeaux. « On a recréé les codes du jeu vidéo pour obtenir une plateforme très ludique, l’objet étant de donner aux enfants l’envie d’apprendre par le jeu, puisque l’on sait aujourd’hui que l’on apprend mieux quand on prend du plaisir » indique Lisa Bouquil. Dans son parcours éducatif, l’enfant récolte ainsi des pierres de connaissance pour aider Alec, un petit fennec, dans sa quête.

A l’issue de la période gratuite, le jeu sera proposé au tarif de 5 euros par mois, ou 50 euros à l’année. Un tarif spécifique est fixé pour les professionnels. EduMedia n’a en revanche pas souhaité sortir d’appli pour tablette et smartphone, pour le moment. « On reste un site web, pour s’affranchir des stores en ligne, et pour des questions de coûts de développement, mais s’il y a une vraie demande de la part du grand public, on reconsidérera les choses. »

Une encyclopédie scientifique interactive traduite en huit langues

A cheval entre la maison d’édition et le studio de création, EduMedia est une société d’édition spécialisée dans la création de contenus numériques pour l’éducation, depuis une quinzaine d’années. Elle est basée à Bordeaux au cœur du quartier des Chartrons.

« Notre concept est de développer des contenus très visuels, explique Lisa Bouquil. Nous avons notamment une plateforme, EduMedia Sciences, qui est une encyclopédie scientifique interactive à destination des enseignants du primaire et du secondaire, qui est déjà très connue dans le milieu, et notamment à l’international puisqu’elle est traduite en huit langues. » Avec Alec, et à la faveur d’une crise sanitaire qui a renforcé l’intérêt pour les contenus éducatifs en ligne, EduMedia espère attirer un nouveau public, et franchir un palier dans les prochains mois.

www.alec-edu.com