COVID-19 Il accueillera dans un premier temps, et uniquement sur inscriptions, les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que les personnes de plus de 50 ans souffrant de comorbidités

Le parc des expositions de Bordeaux — Bordeaux Events

Le vaccinodrome de Bordeaux ouvrira ses portes vendredi, au Parc des Expos de Bordeaux. Les prises de rendez-vous démarrent dès ce mardi, à partir de midi sur le site Doctolib, annoncent conjointement la préfecture, l’Agences régionale de santé (ARS), Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux.

Sur 3.000 m2, le méga centre de vaccination démarrera officiellement son activité vendredi à 8 heures. Il sera ouvert sept jours sur sept, de 8 heures à 20 heires. Il accueillera gratuitement et uniquement sur inscriptions, dans un premier temps, les personnes âgées de 70 ans et plus ainsi que les personnes de plus de 50 ans souffrant de comorbidités. Médecins, infirmiers, pharmaciens, sapeurs-pompiers et personnel administratif seront mobilisés afin de proposer la vaccination à 1.500 personnes par jour.

Plusieurs autres centres de vaccination

Situé dans le Hall 1 du Parc des Expositions de Bordeaux, le site est accessible en transports en commun (ligne C du tramway ; bus 15, 25, 37 et 73), à vélo ou V3 et en voiture. Le stationnement est gratuit.

Ce nouveau centre vient s’ajouter à ceux des communes de la Métropole, notamment le centre intercommunal de Saint-Médard-en-Jalles regroupant les communes d’Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Aubin de Médoc.