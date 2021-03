La cellule Covid-19 de l'unité de réanimation du CHU de Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Les indicateurs régionaux liés à l'épidémie se dégradent et chargent les services hospitaliers.

La diffusion des variants expliquerait la dégradation de la situation.

Le niveau de couverture vaccinale est similaire à la moyenne nationale.

Depuis 48 heures, la situation épidémique s’est fortement détériorée sur la métropole bordelaise. Pierre Hurmic, maire de Bordeaux a fait un point ce mardi, avant d’aborder l’ordre du jour du conseil municipal. Il a indiqué que le CHU de Bordeaux avait déclenché sa deuxième phase concernant les déprogrammations. « Les services des urgences et de réanimation sont pleins, a rapporté l’élu. La nuit a été très compliquée ». L’épidémie de bronchiolite, dont le pic a été décalé en raison de l’application des mesures barrières (elle commence normalement en novembre), contribue à charger les services hospitaliers.

« La diffusion des variants sur notre territoire joue certainement un rôle dans la progression actuelle du virus, commente l’ARS dans un communiqué. La proportion de variant « anglais » est de 82,2 % (contre 77 % en semaine 11) et de 3 % pour les variants dits « sud-africain » ou « brésilien » (contre à 3,7 % en semaine 11). En Gironde, la part de variant « anglais » a franchi les 91 %. »

Des indicateurs qui s’affolent

Dans ce département, le taux d’incidence est passé de 209 cas pour 100.000 le 26 mars à 233,9 le 29 mars. Et, les spécialistes préparent les autorités à une poursuite de la hausse des indicateurs, qui sera répercutée dans le bilan hebdomadaire réalisé ce jeudi. « Nous devons être exemplaires en matière de port du masque », a commenté le maire de Bordeaux, rappelant l’importance du respect des gestes barrières et de la limitation des réunions à six personnes.

Un vaccinodrome géant va ouvrir sur la métropole avant la mi-avril, et sera probablement installé dans le hall 1 du Parc des expositions. Des centres de proximité seront aussi ouverts en parallèle. Actuellement, la couverture vaccinale en Gironde est de 11,8 % pour une dose et de 56,3 % pour les personnes de plus de 75 ans, des chiffres comparables à la moyenne nationale.