Les chats de Geluck vont être exposés à partir du 17 juin à Bordeaux. — ALAIN JOCARD / AFP

A partir du 17 juin à l’occasion du début de la fête du vin, les sculptures monumentales du Chat de Geluck seront exposées dans les rues de Bordeaux.

Elles devaient déjà être installées lors de la précédente édition, annulée en raison de la crise sanitaire.

Les 20 sculptures de deux tonnes chacune resteront dans la capitale girondine tout l’été.

Ronronnements en vue sur les quais bordelais. Pour le lancement de la fête du vin 2021, le 17 juin, vingt sculptures monumentales en bronze représentant le Chat inventé par le dessinateur Belge Philippe Geluck vont être installées. Le célèbre félin se donne à voir sous différentes positions humoristiques pour une expo baptisée Le Chat déambule. Installées depuis le 25 mars sur les Champs-Elysées​ à Paris, elles seront déplacées à partir du 9 juin.

Le Chat est une série de dessins humoristiques de presse et de bandes dessinées créée par Philippe Geluck en 1983 dans un supplément du journal belge Le Soir dans lequel le félin distille de brèves sentences humoristiques à méditer. Vingt et un albums sont sortis depuis sa création.

Tour de France pour le Chat

« De grandes statues en plein air c’est de l’ordre de ce qu’on pourra proposer cet été », commente avec philosophie Brigitte Bloch, présidente de l’office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Au regard du contexte sanitaire incertain pour cet été, les expositions en plein air semblent en effet une option sûre. « On avait prévu cette exposition pour la fête du vin de l’an dernier avec Bruxelles comme ville hôte mais bien sûr on a dû annuler, rappelle-t-elle. On a souhaité maintenir la même programmation pour cette année. »

Les sculptures qui pèsent deux tonnes chacune seront installées sur le centre-ville mais les lieux exacts de leur installation sont encore à l’étude. On en saura davantage sur l’événement le 8 avril, lors de la présentation officielle de la fête du vin, organisée du 17 au 20 juin dans un format adapté à la crise sanitaire.

Les chats monumentaux voyageront ensuite à Caen et dans une dizaine de villes françaises et européennes. Elles termineront leur périple à Bruxelles au moment de l’inauguration d’un Musée du Chat et du dessin d’humour.