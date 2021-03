Illustration ambulances , secours au CHU Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Le CHU de Bordeaux alerte sur la dégradation de la situation épidémique en Nouvelle-Aquitaine.

Pour faire face à la prise en charge des patients Covid-19, il doit déprogrammer un tiers de son activité chirurgicale.

Alors que les beaux jours reviennent, un message de prudence est adressé à la population.

La région Nouvelle-Aquitaine est en train de perdre son avance dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19. « On a vu les chiffres s’aggraver dans tous les départements cette semaine et celle d’avant », s’inquiète le professeur Nicolas Grenier, président de la Commission médicale d’établissement au CHU de Bordeaux. Alors que les beaux jours reviennent et que quelques week-ends prolongés se profilent, les autorités sanitaires tiennent à rappeler l’importance d’éviter les attroupements et les fêtes pour maîtriser la propagation de l’épidémie et éviter d’autres mesures plus restrictives, déjà prises dans d’autres régions.

Le taux d’incidence a grimpé à 200 cas pour 100.000 habitants dans la région. Environ 30 patients atteints du Covid-19 sont en réanimation, 20 autres sont en soins critiques, et 130 sont pris en charge au total au centre hospitalier de Bordeaux. « On a tendance à se dire qu’on est épargnés sur la façade Atlantique, ce n’est plus vrai depuis la semaine dernière », résume le professeur.

Comme ce qui est observé au niveau national, les patients admis en réanimation sont plus jeunes (50 à 60 ans) que ceux des précédentes vagues, et restent moins longtemps. Pour le professeur Nicolas Grenier c’est la contagiosité du variant anglais qui peut contribuer à expliquer la chute des indicateurs. « On trouve plus de 90 % de variants anglais dans nos prélèvements PCR », pointe-t-il.

Un tiers de l’activité chirurgicale déprogrammée

« Ce qui est ennuyeux c’est la conjonction entre l’activité liée au Covid-19 et la forte activité non-Covid, explique le professeur. Nous sommes obligés de commencer à déprogrammer à nouveau l’activité chirurgicale, en particulier pour libérer des personnels de réanimation et de médecine infectieuse, car ils sont vraiment fatigués depuis le temps que l’épidémie dure ».

Environ un tiers de l’activité chirurgicale doit être déprogrammé pour faire face à la prise en charge des cas Covid-19. Ces déprogrammations ne mettent pas en péril les interventions les plus urgentes mais si une deuxième phase de report des opérations devait suivre « on pourrait aller jusqu’à la suppression de la moitié des interventions, avec des pertes de chance », avertit le professeur.

« Pour l’instant il n’y a pas péril en la demeure, mais si on doit faire face à une évacuation sanitaire depuis les Hauts de France par exemple, cela va devenir extrêmement grave, estime le professeur Nicolas Grenier. Il faut maintenir les mesures barrières et être extrêmement prudents, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur car la situation se dégrade. »