Un pompiers en train d'intervenir sur un feu. Illustration. — G. Varela / 20 Minutes

Quelque 50 voitures, six utilitaires et un poids lourd ont été détruits par un incendie dans la nuit de lundi à mardi, sur la commune de Saint-Savin en Gironde. Tous ces véhicules, stationnés sur le parc automobile de la société Palard, étaient voués à la destruction. Les pompiers ont été appelés sur place à 23 h 22 et ont mobilisé quatre lances à eau pour maîtriser le feu qui s’est rapidement propagé parmi les carcasses de véhicules.

Enedis a été contraint d’isoler une ligne basse tension après le sinistre, ce qui a occasionné une coupure de courant pour une trentaine d’habitants du secteur.