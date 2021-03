La ville de Bordeaux cherche un maraîcher pour cultiver des terres au Haillan, près de Bordeaux. — SICCOLI PATRICK/SIPA

Qui veut cultiver pommes de terre et poireaux aux portes de Bordeaux ? La Ville de Bordeaux cherche un maraîcher prêt à s’installer en agriculture biologique ou équivalente (permaculture, agroécologie, biodynamie) sur un terrain cultivable de quatre hectares au Haillan, près de Bordeaux. Il s’agit en fait de l’ancienne pépinière municipale qui « présente une grande qualité écologique, selon la ville et qui est équipée d’un « forage pour assurer l’irrigation des cultures. »

Elle vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt (A.M.I) pour proposer ces

terres à la location via un bail agricole d’une durée de neuf ans, à clauses environnementales. Les candidats ont jusqu’au 31 mai 2021 pour déposer leur dossier auprès de la SAFER. Plusieurs visites de terrain seront organisées pour les cultivateurs intéressés le 26 mars, le 30 avril et le 17 mai. Le porteur de projet sera accompagné par une équipe technique constituée de la Direction des Espaces verts et des élus

de la ville de Bordeaux, pour mener à bien son installation.