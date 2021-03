FAITS DIVERS Une autopsie a été ordonnée pour déterminer les causes de la mort

Illustration d'un camion de pompiers. — Martin BUREAU

Dans la nuit de dimanche à lundi, le corps sans vie d’un jeune homme a été découvert dans la rue, sur le cours de l’Yser, dans le quartier de la Victoire, en plein centre-ville de Bordeaux. Les secours appelés sur place n’ont pas pu sauver la victime, âgée d’une vingtaine d’années, selon les informations données par les pompiers de la Gironde.

« Une enquête a été ouverte pour recherche des causes de la mort et une autopsie a été ordonnée », confirme à 20 Minutes le Parquet de Bordeaux. On ignore à ce stade quelles sont les hypothèses examinées par la justice.