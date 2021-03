INCIDENT La circulation autour du pont Saint-Jean a dû être interrompue durant deux heures et les pompiers restent sur place ce jeudi soir

Illustration pompiers — M.Bosredon/20Minutes

La circulation autour du pont Saint-Jean à Bordeaux a dû être interrompue ce jeudi après-midi, en raison d’une fuite de gaz « sur une grosse canalisation » passant au ras de ce pont, le long du quai Deschamps, sur la rive droite, a appris 20 Minutes ce jeudi soir.

« On a bloqué la circulation entre 16 heures et 18 heures, sur les quais et sur le pont, dans les deux sens » indiquent les sapeurs-pompiers de la Gironde. La fuite de gaz a été stoppée par Regaz Bordeaux – qui gère la distribution du gaz sur la métropole – qui est intervenu sur les lieux.

Les pompiers restent toutefois sur place ce jeudi soir, pour effectuer des reconnaissances dans les locaux techniques du pont, où se trouvent notamment des câbles électriques. « On veut s’assurer qu’il n’y a plus aucun risque », indiquent les secours.