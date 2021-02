Le Bus Covid'Mobile va sillonner la métropole de Bordeaux, pour dépister au plus près des habitants — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Bordeaux Métropole s'est associée à l'Etablissement français du sang (EFS) pour proposer ce nouveau service gratuit et sans ordonnance.

L'unité mobile propose des tests antigéniques, dont les résulats sont disponibles en quinze minutes.

Alors que les variants sont en train d'effectuer une poussée sur tout le territoire, il est plus que nécessaire de se faire dépister, insiste l'Agence régionale de santé.

Une arme de plus, dans la guerre contre le Covid-19. Bordeaux Métropole a inauguré ce mercredi au Taillan-Médoc son Bus Covid mobile. Prêté par l’Etablissement français du sang (EFS), il va sillonner plusieurs communes de la métropole, pour s’installer dans les quartiers les plus excentrés, et les moins bien desservis en laboratoires et centres de dépistage. Il sera aussi mobilisable dès qu’un foyer d’épidémie sera détecté.

« Avec la poussée des variants dans la région, et notamment en Gironde, il faut encore plus se faire tester, et s’isoler si l'on est positif, insiste le directeur général de l’ARS (Agence régionale de santé) Benoit Elleboode. Et plus on est proche de la population, plus elle ira facilement se faire dépister. On ne fera jamais assez de tests, notamment avec ces variants. »

#Bordeaux Le bus Covid’Mobile de ⁦@BxMetro⁩ va sillonner les communes de la métropole pour dépister au plus près des habitants et sera mobilisable dès qu’un foyer d’épidémie sera détecté pic.twitter.com/8ijpbytR83 — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) February 24, 2021

« Une excellente initiative »

Bernard 84 ans, un habitant du Taillan-Médoc, ne s’était jamais fait tester depuis le début de l’épidémie. C’est en voyant le bus, installé devant un petit centre commercial, qu’il s’est décidé à franchir le pas ce mercredi. « Je n’ai aucun symptôme, mais là, je me suis dit que ce serait bien de savoir. Là où j’habite, c’est un problème pour aller se faire tester, car il faut aller à Blanquefort, ou à Saint-Médard, donc ce bus est une excellente initiative. »

Le bus Covid'Mobile sillonnera les 28 communes de Bordeaux Métropole - Mickaël Bosredon/20 Minutes

« L’intérêt est de mettre à disposition des gens un moyen rapide de se faire dépister, et sur une ville comme Le Taillan-Médoc, semi-rurale, ils doivent se déplacer parfois assez loin, confirme la maire de la ville Agnès Versepuy. Ce matin, j’ai vu des gens entrer dans l'unité de dépistage alors qu'ils étaient venus dans le quartier juste pour acheter leur pain. Ils ne seraient pas allés se faire dépister sans le bus. »

Le véhicule pourrait évoluer vers la vaccination

« La stratégie de dépistage, par des tests antigéniques permet un accès gratuit et sans ordonnance sur des sites proches de la population, avec un résultat quasi-immédiat offrant ainsi une meilleure observation de l’épidémie tout en participant à casser les chaînes de transmission, explique Bordeaux Métropole. C’est dans ce contexte et plus particulièrement vis-à-vis des secteurs à hauts risques de propagation de l’épidémie (quartiers et/ou sites sensibles, etc.) et ceux où l’offre de dépistage des professionnels de santé est plus réduite, qu’une solution de dépistage mobile a été trouvée avec l’EFS. »

Le véhicule est équipé pour réaliser des tests antigéniques, et donne les résultats en une quinzaine de minutes. « Ce dispositif mobile pourrait évoluer vers la vaccination dès lors que le besoin serait précisément confirmé et après l’autorisation de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et de la préfecture » ajoute Bordeaux Métropole.

Sept communes de la métropole ont souhaité à ce jour s’inscrire dans ce dispositif. Le bus « Covid’mobile » sera présent dans chacune de ces villes de 10 heures à 15 heures. Infos sur bx.met.ro/covid-19 ou au 05.56.99.74.74