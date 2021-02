(Photo d'illustration) Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. — UGO AMEZ/SIPA

Deux ans pile après le départ de Juppé de son fauteuil de maire à Bordeaux, 20 Minutes interroge un politologue sur ce qu'il reste du juppéisme dans son fief.

Les dernières municipales ont montré que les héritiers de cette pensée politique n'ont pas réussi à convaincre les électeurs.

Pour le politologue Jean Petaux, les prochaines municipales seront une échéance importante pour les proches de Juppé qui revendiquent une filiation politique.

Il y a deux ans tout juste, Alain Juppé annonçait son départ de la mairie de Bordeaux pour le Conseil constitutionnel, la larme à l’œil. Son successeur, désigné tant bien que mal après bien des tergiversations, Nicolas Florian, n'a pas connu le succès électoral auquel son mentor était habitué. Jean Petaux, politologue à Sciences Po Bordeaux, livre à 20 Minutes son analyse sur ce qu’il reste du Juppéisme dans une ville qui en a été le laboratoire, pendant près de 25 ans.

D’abord, qu’est-ce qu’on doit entendre par juppéisme ?

Il y a plusieurs acceptions du juppéisme mais si on se centre sur l’aspect local, le juppéisme c’est ce qui constituait sa majorité à la fois municipale et électorale (en se concentrant sur les municipales de 2008 et 2014). On peut alors le rapprocher de la fameuse phrase de Malraux parlant du parti gaulliste en 1948, « le RPR c’est le métro à 18 h », c’est-à-dire qu’il rassemble toutes les catégories sociales, électorales et politiques.

Quand il recueille 56 % des suffrages exprimés en 2008, avec une participation qui n’avait rien à voir avec ce qu’on a connu en 2020, ou plus de 60 % en 2014 il rassemble quasiment un Bordelais (inscrit sur les listes électorales) sur deux ! Alors, si on rapporte ce score à celui de Florian qui, lui, recueille le suffrage de 13 % des inscrits lors du deuxième tour des municipales, le 28 juin 2020, on peut dire qu’il ne reste plus grand-chose du juppéisme. C’était une adhésion électorale, au moins sur les deux dernières élections, à la personne de Juppé et à son projet urbain, et cela a fondu comme neige au soleil.

La modération chère à Alain Juppé est-elle une composante du juppéisme ?

Je pense qu’elle relève un peu de la construction d’un discours politique. Il n’a jamais été modéré dans son expression vis-à-vis de son opposition et il était capable de péter les plombs en particulier face à Matthieu Rouveyre (PS).

Comme il est originaire de Mont-de-Marsan, j’ai envie de dire qu’il pouvait se comporter comme une vache landaise qui est capable de taper dix fois sur la talenquère avec ses cornes jusqu’à ce qu’elle s’en pète une. Mais Juppé était aussi un intellectuel, un passionné de textes qui a, par exemple, écrit une très belle préface à L’Esprit des lois de Montesquieu. Il pouvait dans la théorie apprécier cette modération, que les électeurs lui reconnaissaient puisque certains votaient à gauche sur d’autres élections par ailleurs, mais en politique c’était un combattant.

Qu’en est-il des figures politiques locales comme Nicolas Florian ou Fabien Robert, qui se présentent comme ses héritiers ?

Pour l’instant, les héritiers n’ont pas capitalisé sur le départ de papa. L’alliance LR-Modem et LREM couvrait pourtant le spectre de l’électorat de Juppé en 2008-2014 mais cela a été un échec pour des raisons qui ne tiennent pas purement et simplement à leurs défaillances à eux. Le contexte des élections municipales de 2020 était très particulier.

La balle abandonnée par Juppé n’a pas été vraiment ramassée par les suivants. Il n’est pas du tout impossible qu’au fond de lui-même il se soit désintéressé de sa succession. Il est très responsable de ce plantage mais on est davantage dans l’acte manqué qu’autre chose, même s’il a dit une phrase comme « Il n’y en a pas un de vous capable de me succéder »…

S’il précipite son départ de la mairie de Bordeaux, il ne peut pas s’empêcher de se mêler de la campagne des municipales, alors qu’il n’a pas à le faire en tant que membre du Conseil constitutionnel. Le personnage est pétri de contradictions… Il est présent au premier et au deuxième tour, dans le bureau du maire sortant [Nicolas Florian] : Qu’est-ce qu’il fait là ? Il ne peut pas s’empêcher de revenir.

Le juppéisme sera-t-il une source d’inspiration pour la droite dans les années à venir ?

Oui, c’est dans l’ordre des choses, d’abord parce que l’imagination n’est pas toujours au pouvoir, déjà même dans l’opposition. Alain Juppé disait tout le temps que celui qui avait le plus de sens politique c’était Fabien Robert [ancien adjoint à la culture d’Alain Juppé] biberonné à la politique très jeune dès 16-17 ans. Le triumvirat Florian, Cazenave et Robert va forcément avoir des problèmes de concurrence interne, probablement avant les prochaines municipales. Et celui qui va apparaître comme le successeur authentique de Juppé c’est celui qui va triompher de ses rivaux. Et on pourra véritablement mesurer ce qu’est devenu le juppéisme à l’aune des résultats des municipales de 2026.