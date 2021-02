Bordeaux : Une violente explosion souffle un immeuble dans le quartier des Chartrons — 20 Minutes

Une explosion a entièrement soufflé le premier étage d’un immeuble ce samedi matin dans le quartier des Chartrons à Bordeaux.

Le bilan fait pour l’instant état d’une personne grièvement blessée, et d’une autre disparue.

Onze habitants ont été évacués.

Le quartier des Chartrons était toujours bouclé ce samedi en début après-midi, après la violente explosion survenue dans la matinée au 66, rue Borie, vers 8h30. Le bilan fait toujours état d’un blessé grave, un homme de 89 ans transporté en urgence absolue au CHU de Bordeaux, et un disparu, en l’occurrence sa femme qui serait dans les décombres.

« Je dormais tranquillement quand j’ai entendu un bruit sourd qui ressemblait au début à un orage, puis des débris sont tombés pendant plusieurs secondes, témoigne auprès de 20 Minutes un voisin direct, Clément Papeil, 22 ans. Ma fenêtre a explosé, il y avait du verre partout. J’ai regardé à l’extérieur, j’ai vu un nuage de poussière, des débris, je n’ai pas réfléchi une seule seconde, j’ai dit à ma copine : « Allez, on prend nos affaires et on trace. »

L'explosion survenue dans le quartier des Chartrons a soufflé le premier étage de l'immeuble - Lisa Esquerre

« En sortant, j’ai vu des débris partout, poursuit-il… Je ne savais pas ce qui était arrivé, et à ce moment on pense à plein de choses, aux attentats, ou à ce qu’il s’est passé à Beyrouth au Liban. Puis la pression est retombée petit à petit. Après, on a pu en discuter avec les pompiers, on a été pris en charge, ça va mieux. Moi je vais être relogé chez des amis, mais la métropole a demandé à tout le monde s’il y avait des besoins en relogement. »

« Le périmètre a été sécurisé »

Un relogement a en effet été proposé aux onze habitants des deux immeubles voisins, qui ont été évacués, les bâtiments ayant été touchés par le souffle de l’explosion. Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a assuré sur Twitter que « tous les services publics sont mobilisés : pompiers, police, services municipaux. »

Quelque 70 pompiers, dont cinq équipes cynotechniques, étaient sur le pont samedi matin après l'explosion survenue dans le quartier des Chartrons - Mickaël Bosredon/20Minutes

Le lieutenant-colonel des sapeurs pompiers de la Gironde, Philippe Esselin, indique de son côté que « le périmètre a été sécurisé, car une telle explosion peut avoir des conséquences plusieurs heures après. » « Une explosion dans un quartier dense comme celui des Chartrons aurait pu entraîner des dégâts bien plus importants », ajoute Delphine Balsa, la directrice de cabinet de la préfète de la Gironde.

Intervention des secours rue Borie à Bordeaux, après l'explosion d'un immeuble - Mickaël Bosredon/20 Minutes

« Nous avons subi une très importante explosion, explique-t-elle, survenue dans un garage automobile, avec une habitation en retrait et un étage, qui a été complètement soufflé. La maison s’est effondrée. » Les secours étaient dans un premier temps à la recherche de deux personnes, la femme de l’homme blessé, et le garagiste. Ce dernier s’est toutefois présenté aux autorités dans la matinée, sain et sauf. « Nous pensions au départ que l’activité de garage aurait pu aussi être une des causes de l’explosion, poursuit Delphine Balsa, on serait plutôt sur une fuite de gaz mais il faut que l’enquête progresse ».

En tout, cinq équipes cynophiles se relaient depuis 8h30 ce matin, à la recherche de la personne disparue.