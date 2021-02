La Réole doit faire face à une crue importante. — E.Provenzano / 20 Minutes

Depuis l’arrivée de la tempête Justine, le secteur de la Réole, dans le Sud Gironde, est touché par un fort épisode d’ inondations qui a atteint son pic dans la nuit de mercredi à jeudi, à 5 h 40. La hauteur de la Garonne était de 9,69 mètres contre 9,10 mètres mercredi à la mi-journée. Dix évacuations et deux mises en sécurité au domicile ont été réalisées pendant la nuit sur cette zone. Au total depuis le début des inondations 56 évacuations et 22 mises en sécurité ont eu lieu.

Plusieurs routes départementales et ponts ont été fermés à la circulation et la préfecture appelle les habitants à la prudence, leur demandant de rester sur les hauteurs et de ne pas prendre de risque en s’approchant des cours d’eau. Une phase d’étale de la Garonne devrait prendre plusieurs heures et les habitants vont devoir s’armer de patience puisque la décrue s’annonce lente.