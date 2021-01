Mayana Elbaz est la cofondatrice de Persil et Romarin, qui organise du batch-cooking au domicile des bordelais. — Persil et Romarin

« Persil et Romarin » propose aux habitants de la métropole bordelaise de choisir en ligne des plats qui seront préparés chez eux pour la semaine, par un chef cuisinier.

Ils sont conditionnés dans des boîtes en verre et placés au frigo chez le client.

La start-up dont le service cartonne cherche de nouveaux chefs prêts à collaborer pour réaliser du « batch-cooking » professionnel.

« Cela nous a changé la vie, apprécie Laure, 33 ans qui a fait appel aux services de « Persil et Romarin » dès son lancement, en octobre dernier. On est 100 % fans : tout est délicieux, les chefs sont très agréables et les portions très grandes ». Persil et Romarin est une start-up bordelaise qui propose d’envoyer sur la métropole bordelaise des chefs à domicile chargés de préparer des menus pour la semaine.

Revenue récemment des Etats-Unis, la jeune femme travaille énormément et élève avec son mari des jumelles âgées de quatre ans. Pour eux, la vie est plus simple avec ce service qui leur permet d’avoir plus de temps pour eux. Classée dans la catégorie des services à la personne, l’activité n’est pas freinée par la crise sanitaire mais un protocole sanitaire strict est appliqué (port masque et gants, désinfection de la cuisine etc.)

500 plats réalisés depuis octobre

« On a tous envie de mieux manger, plus sain et en cuisinant des ingrédients de qualité mais personne n’a le temps de le faire », constate Mayana Elbaz, cofondatrice de « Persil et Romarin ». Il y a un an et demi, elle a l’idée avec Mathieu Piron Lafleur de professionnaliser le batch-cooking (préparation des repas sur une semaine en une seule session de cuisine) pour donner accès à une cuisine de qualité au quotidien. Aujourd’hui huit chefs cuisiniers travaillent chez Persil et Romarin et ont réalisé 500 plats, depuis le lancement au mois d’octobre.

Les plats préparés sur place avec des produits frais sont conditionnés pour cinq jours dans des contenants en verre. - Persil et Romarin

« Persil et Romarin » propose chaque semaine 15 nouvelles recettes de plats uniques. Les courses sont réalisées en interne auprès d'Alenvy, une start-up spécialisée dans l’approvisionnement en produits biologiques. Le chef cuisine chez le client qui peut demander des conseils de préparation en direct lors de la réalisation des plats. Une fois sa session de cuisine terminée, environ 2 h 30 en moyenne, le chef range les plats dans des boîtes en verre. « Quand le client rentre chez lui, sa cuisine est propre et rangée et il a tous ses plats au frigo pour la semaine », promet Mayana Elbaz. Le tarif est de 10 euros par plat, après déduction du crédit d’impôt.

Une cuisine personnalisée

« Tout est ultra-frais, 100 % fait maison et personnalisé, assure la cofondatrice. Si vous êtes intéressé par le curry de poulet mais que vous n’aimez pas la coriandre, on peut la remplacer. Chez un de nos clients, un de leurs enfants n’aime pas la peau des tomates donc on en tient compte ».

Pour faire appel à « Persil et Romarin », nul besoin de disposer d’une cuisine de pro. Les chefs sont entraînés à cuisiner dans des cuisines domestiques et seules deux plaques de cuisson électrique ou gaz et quelques casseroles sont requises. Le four n’est pas obligatoire. Le service fonctionne si bien que la société est à la recherche de chefs cuisiniers prêts à collaborer sur la métropole bordelaise.