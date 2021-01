Thibaut Frankel devant son bus impérial au Haillan près de Bordeaux. — Clément Carpentier / 20 Minutes

Un restaurateur bordelais a transformé un bus à impérial écossais en restaurant puis en food truc avec l’épidémie de Covid-19.

Il propose aussi à ses clients une carte de fidélité écolo où il récompense les comportements responsables.

Les clients peuvent obtenir des points supplémentaires s’ils viennent avec leur tupperware ou commandent la veille pour lui éviter les pertes.

Comme bien d’autres de ses confrères, Thibaut Frankel se demande bien quand il va voir le bout du tunnel. Un tunnel dans lequel il est entré bien avant l’épidémie de Covid-19 et où il commençait à apercevoir la lumière juste avant l’arrivée de coronavirus. Il y a quatre ans, cet ingénieur bordelais « plaque tout du jour au lendemain » avec une idée en tête, ouvrir son propre restaurant. Un restaurant bien particulier, dans un bus à impérial : « Je pensais avoir eu une idée originale sur le coup mais en fait on est une petite dizaine en France », reconnaît-il avec le sourire.

Depuis, le jeune de 29 ans en a vécu des péripéties avec son bus datant de 1982. Car avant de l’installer au Haillan près de Bordeaux, celui-ci a parcouru quelques milliers de kilomètres sur les routes écossaises et au bout d’un moment, les pannes se sont accumulées. Cela a été le cas pour le restaurateur bordelais, au point de mettre fin à son projet de restaurant itinérant et de se sédentariser dans la métropole.

Le bus est composé d’une cuisine et d’un espace plonge en bas et de tables pour manger à l’étage comme dans n’importe quel restaurant et c’est vrai que les gens venaient souvent la première fois pour le concept, ils trouvaient ça chouette », explique Thibaut Frankel.

De restaurant à food truck, il n’y a qu’un étage

D’ailleurs à l’été 2019, le projet prend son envol. Les clients sont au rendez-vous après plusieurs mois de galère. Ils peuvent manger sur place à l’étage ou prendre à emporter. Si le Bordelais proposait au début de l’aventure « une cuisine anglo-saxonne », il s’est rabattu aujourd’hui sur les burgers et quelques sandwichs grillés. Plus simple à faire. Et le Covid-19 est arrivé : « Le premier confinement, j’étais à l’arrêt total comme tout le monde. Ensuite, j’ai décidé de m’adapter notamment avec le deuxième confinement et l’instauration du télétravail. J’ai envoyé un questionnaire à mes clients pour savoir ce qu’ils voulaient, livraison ou pas ? Mais j’ai des personnes fidèles du coup je me suis adapté comme beaucoup en transformant le resto en véritable food-truck ».

Le Brexit bus de Thibaut Frankel est installé au Haillan près de Bordeaux. - Clément Carpentier / 20 Minutes

Aujourd’hui c’est ce qui lui permet de s’en sortir un peu, même s’il ne peut toujours pas se payer un salaire. « J’ai pratiquement retrouvé le volume d’avant grâce à ce système, précise Thibaut Frankel, on découvre un nouveau public ». Mais il aimerait surtout pouvoir rouvrir l’étage de son bus à impériale et accueillir des « after work ». Son espoir est pour le mois de mars.

Une démarche écologique

L’autre originalité de son Brexit bus à impériale – « un clin d’œil comme le slogan du restaurant (we make the best burger in the European Union) aux Britanniques car je trouve ça dommage ce qu’il se passe » – c’est de proposer aux clients une carte fidélité écolo. C’est-à-dire que le restaurateur récompense les bons comportements. Il s’explique : « On peut gagner des points supplémentaires si on vient avec son propre tupperware, si on réserve la veille car ça me permet de limiter les invendus. Ou encore si on prend des boissons avec des consignes ».

Le restaurateur bordelais propose une carte fidélité écolo - Clément Carpentier / 20 Minutes

Selon lui, les clients sont restés fidèles à son bus car ils apprécient également « cette démarche responsable et écologique ». Un bus sur lequel il a installé des panneaux solaires sur le toit.