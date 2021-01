FAITS DIVERS Le parquet de Bayonne a apporté des précisions sur le contexte dans lequel un policier a ouvert le feu et tué une automobiliste dans la nuit de dimanche à lundi, à Bayonne

Le tribunal de grande instance de Bayonne — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Une automobiliste de 37 ans a été tuée par un policier dans la nuit de dimanche à lundi à Bayonne.

Elle aurait tenté d’échapper à un contrôle et aurait blessé un agent au genou en le percutant avec son véhicule.

L’auteur du tir est en garde à vue et une enquête a été lancée pour évaluer si l’usage d’une arme était pertinent face à ce refus d’obtempérer.

On en sait plus sur les circonstances dans lesquelles une femme de 37 ans a perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi, à Bayonne, après un tir d’un policier. Le procureur de la République de Bayonne Jérôme Bourrier, explique ce lundi dans un communiqué que l’automobiliste a tenté d’échapper à un contrôle et qu’elle aurait touché au genou l’un des agents avant que son collègue ne réplique en tirant.

« Une conduite dangereuse »

A 1 h 10, l’attention d’un équipage de police a été attirée par la présence d’un véhicule arrêté sur les voies de circulation. En apercevant les agents, la conductrice aurait démarré en trombe vers le centre-ville. Ils l’ont poursuivie, en usant de leur sirène, dans l’objectif de contrôler l’automobiliste qui « aurait adopté une conduite dangereuse », écrit le procureur. Un peu plus loin, les policiers parviennent à immobiliser le véhicule « en se positionnant de travers sur la chaussée ». Les agents ont demandé à l’automobiliste de couper le contact avant de sortir de leur véhicule, l’un se positionnant devant le véhicule et l’autre à proximité de la portière conductrice. « Cette dernière les aurait alors insultés avant de démarrer brutalement en percutant le véhicule de police afin de forcer le passage », rapporte le communiqué.

Selon les premiers éléments réunis pour l’enquête « elle aurait empiété sur le terre-plein herbeux en direction du policier placé devant, le percutant au niveau du genou droit. Le fonctionnaire de police initialement placé à hauteur de portière aurait alors fait usage de son arme de service, touchant la conductrice identifiée postérieurement comme étant Nathalie Flores ». Les policiers lui ont immédiatement prodigué les premiers secours et elle a ensuite été prise en charge par le Samu, mais elle est décédée au Centre hospitalier de la Côte Basque peu après.

Un usage de son arme « conforme aux règles » ?

Une enquête relative au refus d’obtempérer et tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique a été ouverte et confiée au service de la police judiciaire de Bayonne. Une autre, ouverte du chef d’homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique, fait l’objet d’une cosaisine de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et du service de la police judiciaire de Bayonne. L’auteur du coup de feu a été placé en garde à vue.

« Cette seconde enquête a pour objet de vérifier les conditions d’usage des armes, et leur conformité avec les règles qui s’imposent aux fonctionnaires de police, en termes de nécessité et de proportionnalité, dans les conditions fixées par le code de la sécurité intérieure », précise le communiqué. A ce stade, l’enquête cherche à établir la chronologie des événements « dans le cadre de ce refus d’obtempérer ayant entraîné l’usage de son arme par un fonctionnaire de police. »