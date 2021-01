ENQUETE Les cinq mis en cause contestent leur participation dans la commission de ces faits criminels, mais l’enquête a réuni « des éléments graves et concordants à l’encontre de quatre d’entre eux »

Le quartier des Aubiers à Bordeaux, le 3 janvier dernier — AFP

L’enquête sur la mort d’un adolescent de 16 ans, samedi soir dernier dans le quartier des Aubiers, progresse. Après l’interpellation de cinq personnes, âgées en 18 et 21 ans, placées en garde à vue entre dimanche soir et lundi matin, le parquet de Bordeaux indique que quatre d’entre eux ont été déférés ce jeudi.

« Lors de leurs auditions en garde à vue, les cinq mis en cause ont contesté toute implication dans la commission de ces faits criminels, indique le procureur de la République de Bordeaux Frédérique Porterie. Néanmoins, les multiples investigations réalisées par les services de la Direction zonale de la police judiciaire et, en particulier, les auditions et analyses techniques diligentées, ont permis de réunir des éléments graves et concordants à l’encontre de quatre d’entre eux, suffisants pour ordonner leur défèrement au parquet de Bordeaux ce jour à 16 heures. » Le cinquième individu a été remis en liberté faute d’élément probant.

Placement en détention provisoire requis

Les quatre mis en cause déférés cet après-midi seront présentés au magistrat instructeur en vue de leur mise en examen, et de l’ouverture d’une information judiciaire des chefs de « meurtre en bande organisée et tentatives de meurtre en bande organisée », « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ». Le parquet indique avoir requis leur placement en détention provisoire.

La fusillade survenue samedi soir peu avant 23 h dans cette cité du nord de Bordeaux, avait également fait quatre blessés.

« Un enfant qui n’avait absolument pas de problèmes »

Selon l'avocat des parents de la jeune victime contacté par l'AFP, l'adolescent tué était « un enfant qui n’avait absolument pas de problèmes », « scolarisé en seconde professionnelle », « un ado comme les autres, avec sa passion du football, avec des copains, parfois la console, et rien de plus ».

« Ce n'est pas quelqu’un qui avait tendance à être oisif ou à rester dans les cages d’escalier », a-t-il expliqué à l'AFP, « et son seul petit plaisir dernièrement, funeste plaisir, c'était de se réunir au bas de son immeuble avec ses copains, notamment Guyllain, qui tenait un petit stand de pâtisseries et de boissons. »