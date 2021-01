FAITS DIVERS Une fusillade a eu lieu aux Aubiers, quartier populaire de Bordeaux, samedi soir. Un jeune homme a perdu la vie et quatre autres ont été blessés

Lors de la nuit du réveillon des incidents avaient eu lieu dans ce quartier populaire de Bordeaux (Photo by MEHDI FEDOUACH / AFP) — AFP

Samedi soir, un adolescent​ de 16 ans a perdu la vie dans une fusillade qui a eu lieu dans le quartier populaire des Aubiers, à Bordeaux et quatre autres jeunes ont également été blessés. On ignore encore les enjeux et les circonstances de cette fusillade.

Les coups de feu ont commencé vers 23 h dans ce quartier des Aubiers, d’habitude plutôt calme mais qui avait été le théâtre d’incidents lors de la nuit de la Saint-Sylvestre (dégradations d’abris bus, de vélos en libre-service etc.)

Le jeune homme de 16 ans est décédé peu après son transfert à l’hôpital, deux autres ont été hospitalisés, l’un d’entre eux est grièvement atteint, sans que ses jours soient en danger.