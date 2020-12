Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux — UGO AMEZ/SIPA

Tout comme son homologue de Lyon Grégory Doucet, le maire de Bordeaux Pierre Hurmic (EELV) demande ce mardi la « réouverture des lieux culturels. » « Salles de spectacles, cinémas, théâtres et musées auraient dû rouvrir aujourd’hui, mardi 15 décembre, écrit la ville dans un communiqué. Tout est prêt. Les protocoles sanitaires organisés, les jauges calculées, le personnel sensibilisé. »

Pierre Hurmic estime que « l’annonce, le 10 décembre dernier, de la prolongation de fermeture des lieux culturels a plongé l’ensemble des acteurs culturels, comme de nombreux Bordelais, dans le désarroi. »

Dans un courrier adressé au Premier ministre, la ville de Bordeaux demande ainsi « la réouverture des lieux culturels et s’associe à la procédure commune de référé liberté lancée par les directrices et directeurs de compagnies, de théâtres et de structures culturelles.