TRANSPORTS Pour compenser l’arrêt de la navette aérienne entre l’aéroport de Bordeaux-Mérignac et Orly, la SNCF et Air France vont proposer leur offre Train + Air, qui permetta de connecter la gare Saint-Jean à l’aéroport parisien

TGV Océane en gare Saint-Jean à Bordeaux le 11 juillet 2018. — M.Bosredon/20Minutes

La mesure va-t-elle satisfaire le secteur économique bordelais, qui avait dénoncé l'arrêt de la navette aérienne entre l’aéroport de Mérignac et Orly ? La SNCF et Air France annoncent en tout cas ce jeudi, qu’à compter du 3 décembre, l’offre « Train + Air » – qui existe déjà entre 14 gares et les deux aéroports parisiens d’Orly et Roissy – sera aussi proposée entre la gare de Bordeaux Saint-Jean et l’aéroport d’Orly.

Les premières circulations de cette nouvelle liaison démarreront à partir du 15 décembre. Concrètement, les clients voyageront en train de Bordeaux à Massy TGV, avant d’être transférés à Paris-Orly par un service de taxi. Cinq départs quotidiens seront assurés au départ de Bordeaux Saint-Jean (à 5h59, 8h04, 8h59, 12h59, 15h59) et quatre au départ de Massy TGV (à 9h14, 17h13, 19h14, 20h56). Pour rappel, avant la crise du Covid-19, dix navettes aériennes par jour circulaient entre Orly et l’aéroport de Mérignac.

Correspondances sur l’ensemble du réseau international d’Air France

L’idée de « Train + Air » est « de permettre des correspondances sur l’ensemble du réseau international d’Air France au départ de l’aéroport parisien, et notamment vers les destinations ultramarines (Cayenne, Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion) » souligne Air France dans un communiqué.

Les clients bordelais bénéficieront de l’ensemble des avantages du produit Train + Air, notamment un seul billet de bout en bout avec la garantie, en cas de correspondance ratée, du report sur le prochain avion ou le prochain train, sans frais supplémentaire.