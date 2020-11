Le jeune cheval est décédé dans le week-end en Gironde. — ALLILI MOURAD/SIPA

« Un cheval est décédé dans le week-end et comme une enquête de gendarmerie est en cours, on ne peut pas donner plus d’informations », confirme à 20 Minutes le centre équestre de Beychac-et-Caillau, en Gironde. Un des animaux du centre, une jument selon Sud-Ouest, baptisée « bébé ganja » a été retrouvée sans vie et aurait été victime d’actes de cruauté, selon le message posté par le centre équestre sur sa page Facebook.

Le centre explique qu’il a mis en sécurité le reste de ses animaux qui font l’objet d’une surveillance nuit et jour. Ce décès intervient alors que les découvertes de chevaux ou autre animaux mutilés s’enchaînent depuis plusieurs mois, en France.