REVENTE Malemort, une petite ville de Corrèze, va acheter le sapin de Noël, cultivé en Corrèze et initialement destiné à la ville de Bordeaux, pour soutenir la filière forestière

Un grand sapin de 17 mètres de haut est installé sur la place Pey-Berland. — S.Ortola / 20 minutes

Une petite commune de Corrèze rachète le sapin de Noël qui était destiné à la ville de Bordeaux avant l’annonce du nouveau maire écologiste de ne pas installer « d’arbre mort » sur la place.

Le maire de la ville de Malemort met en avant le soutien à la filière forestière locale puisque l’arbre de 19 mètres de haut a été planté en Corrèze.

A Malemort, commune de Corrèze de 8.000 habitants, le sapin de Noël sera cette année très imposant, avec ses 19 mètres de haut. Et pour cause, il était initialement destiné à la place Pey-Berland de la ville de Bordeaux mais le nouveau maire écologiste ne veut pas d'un « arbre mort » pour les célébrations de fin d’année.

« Le sapin de Bordeaux… à Malemort ! » a clamé Laurent Darthou, maire UDI de cette ville près de Brive, dans un communiqué. « Puisque Bordeaux refuse son sapin, alors il restera en Corrèze ! », ajoute-t-il, s’en disant « fier », et mettant en avant la défense de la filière forestière de Corrèze.

« Une forêt gérée par des professionnels »

Pierre Hurmic, maire EELV de Bordeaux fraîchement élu, avait annoncé en septembre qu’il n’installerait plus place Pey-Berland, à deux pas des mairie et cathédrale, le traditionnel sapin de Noël municipal illuminé, le qualifiant notamment d' « onéreux ». Cela avait lancé une controverse sur les réseaux sociaux, bruyamment entretenue par l’opposition municipale de droite et LREM.

Laurent Darthou a expliqué vendredi qu’il n’avait « pas apprécié » la décision de Pierre Hurmic, car « au-delà de la tradition de Noël importante à défendre en cette période de crise sanitaire, c’est toute une filière sur notre territoire qui est concernée. Ces sapins de Haute-Corrèze sont justement plantés pour être coupés un jour […] c’est une forêt gérée par des professionnels ».

Débité pour des bancs, après les fêtes

L’arbre de 19m de haut qu’avait commandé Bordeaux sera donc coupé lundi, et installé à Malemort, la municipalité y réaffectant des fonds qui étaient initialement voués au spectacle de fin d’année dans les écoles, annulé en raison du Covid. Coût total : 6.000 euros. Laurent Darthou s’est défendu vendredi d’un « coup politique » pour faire parler de lui ou sa commune, insistant que « le bois est une filière importante en Corrèze », notamment pour la construction. Après les fêtes, le sapin sera d’ailleurs débité « pour installer des bancs dans la commune ».

Philippe Maus, gérant de « Mon sapin », dont la plantation de 300 hectares fournit chaque année plus de 10.000 grands sapins aux mairies, a confirmé à l’AFP que c’est bien l’arbre voué à Bordeaux qui ira à Malemort. Il a rappelé qu’au moment de la polémique il s’était rendu à Bordeaux pour défendre leur travail, et leur plantation « 100 % écolo, ni engrais, ni pesticides ».

La mairie de Bordeaux, qui avait promis des « alternatives » pour préserver « la féerie » de Noël, doit détailler prochainement ses animations, qui devraient comprendre un spectacle visuel projeté sur les façades, outre les illuminations maintenues dans les quartiers.