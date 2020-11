La préfète Fabienne Buccio prend un arrêté pour renforcer les mesures restrictives en Gironde. — Philippe LOPEZ / AFP

Alertée par les forces de l’ordre d’infractions d’établissements aux règles du confinement en Gironde, la préfète Fabienne Buccio renforce les restrictions.

Elle prend un arrêté, applicable dès samedi, qui interdit l’ouverture des commerces alimentaires et du « click and collect » après 22 h.

Elle avait déjà pris cet arrêté lors du premier confinement.

Certains établissements girondins essaient de contourner les règles du confinement en particulier après 22 h et la préfète Fabienne Buccio, alertée par les forces de l’ordre, sévit. Elle annonce ce vendredi prendre un arrêté, applicable dès ce samedi, pour aller au-delà des restrictions imposées par le gouvernement jeudi soir, comme la loi le lui permet. Après avoir consulté les élus et le monde économique, elle a décidé d’interdire sur le département l’ouverture des commerces alimentaires et l’activité de « click and collect » après 22 h, à partir de ce samedi.

Une mesure « bien comprise » par le monde économique

Un club de la métropole bordelaise s’est par exemple transformé en club privé en tentant de rouvrir en contactant ses clients les plus fidèles. Mais certains d’entre eux, choqués par la démarche, ont contacté les autorités. « Il faut comprendre que certains ont des comportements irresponsables », précise la préfète. Des infractions nombreuses, relatives notamment à de la vente d’alcool et à des rassemblements, ont été constatées sur la métropole bordelaise, mais aussi à Libourne et Arcachon.

Un arrêté du même type avait été pris lors du premier confinement « et il y avait eu un certain nombre de fermetures d’établissements », précise la préfète. Souhaitant éviter tout rassemblement pouvant conduire à des contaminations, elle estime que l’arrêté a été « bien compris » par le monde économique.

Les grandes surfaces ont fait l’objet de nombreux contrôles depuis le début de ce deuxième confinement. Environ une sur quatre a eu des remarques, sans verbalisation au premier passage, en Gironde. Et, la semaine dernière un millier de visites de contrôles ont eu lieu chez les professionnels, grandes surfaces et commerçants, dans le département.

Dès ce vendredi, les forces de l’ordre ciblent les gares, les péages et les aires de repos pour cueillir toute personne qui serait tentée de partir en week-end en plein confinement. S’il y a davantage de motifs de sortie, le message de la préfecture est clair : ce confinement est aussi strict que le premier et il est contrôlé.