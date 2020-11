Le petit fils de Jacques Chaban Delmas est conseiller municipal d'opposition. — Guillaume Chaban Delmas

Guillaume Chaban-Delmas, petit fils de Jacques Chaban-Delmas, réagit après la polémique autour de l’hommage rendu par le maire de Bordeaux à son grand-père.

Conseiller municipal d’opposition, il estime que ce n’était pas du tout le moment de défendre une thèse sur le non-cumul des mandats, comme l’a fait Pierre Hurmic.

Ce mardi 10 novembre, on rendait hommage à l’ancien maire de Bordeaux Jacques Chaban-Delmas, 20 ans après sa mort. Le nouveau maire écologiste Pierre Hurmic a déclenché une polémique en évoquant le non-cumul des mandats à l’occasion de cette célébration, écrivant : « Aujourd’hui, les citoyens veulent des maires à plein temps, qui ne cumulent plus ni dans le temps, ni dans l’instant ». Il a finalement retiré son tweet, expliquant ne pas vouloir alimenter cette controverse qui a pris de l’ampleur dès le lendemain de son post, le 11 novembre.

Le petit-fils de Chaban, Guillaume Chaban-Delmas, conseiller municipal d’opposition dans le groupe Ensemble Bordeaux, aux côtés de l’ancien maire Nicolas Florian, a réagi auprès de 20 Minutes. Autant dire qu’il a peu goûté le mélange des genres.

« Ni le lieu, ni le moment »

« A titre personnel et familial, je trouve qu’il est très déplacé, le jour d’un hommage, de mélanger l’hommage justement et des considérations politiques, a-t-il expliqué. En creux, il a voulu apporter une sorte de validation sur sa thèse du non-cumul des mandats, en se servant de l’exemple de mon grand-père ». Sans vouloir rentrer sur le fond du débat du cumul des mandats, même s’il glisse que son grand-père a été réélu pendant quarante-huit ans par les Bordelais ce qui vaut une sorte de « validation démocratique », il estime que ce n’était « ni le lieu, ni le moment ». Il résume sa pensée en lançant « c’est de l’autopromotion sur le dos d’un hommage ».

Le tweet a été supprimé mais le maire « ne s’est pas excusé » pointe le descendant de Chaban. « Et ce n’est pas une très bonne manière de gérer les réseaux sociaux puisque c’est connu qu’en retirant un tweet, on alimente encore plus la polémique, ajoute-t-il. Il aurait pu s’expliquer davantage, revenir sur ce qu’il avait écrit ».

Encore dans un rôle d’opposant ?

L’élu d’opposition en profite au passage pour égratigner son adversaire politique : « On travaille sur tous les dossiers mais sur 90 % des sujets on a aucune réponse ou alors on nous rétorque qu’on nous répondra plus tard », lance Guillaume Chaban Delmas. Il pointe le manque d’expérience des adjoints de la majorité et se dit déçu « quant aux premières actions attendues du maire écologiste qui se font attendre, c’est le moins qu’on puisse dire. » Il va même jusqu’à dire que Pierre Hurmic est encore dans son rôle d’opposant et qu'« il n’a pas encore passé les habits de maire ».

Cela promet des conseils municipaux animés et des relations tendues entre la majorité et la droite traditionnelle bordelaise, peu habituée à être dans l’opposition.