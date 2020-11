Les pompiers sont intervenus ce jeudi sur un immeuble du centre de Bordeaux qui menace de s'effondrer — Service communication Sais 33

Les sapeurs-pompiers de Bordeaux sont intervenus ce jeudi matin, vers 6 h, dans un immeuble de trois étages de la rue Rousselle, dans le centre historique de Bordeaux.

« Nous avons été appelés pour un effondrement d’une panne de charpente (poutre qui soutient une partie de la toiture) dans les combles de cet immeuble d’habitation » explique à 20 Minutes le capitaine du Sdis (Service départemental d'intervention et de secours) de la Gironde, Matthieu Jomain. L’effondrement de cette poutre « a directement impacté trois appartements, soit en tout une dizaine de personnes ».

Intervention des équipes spécialisées du Grimp

Toutes ces personnes ont été mises en sécurité et prises en charge par la mairie de Bordeaux, qui a pris un arrêté de péril, en raison du risque d’effondrement. L’opération a nécessité l’engagement d’une vingtaine de sapeurs-pompiers, et notamment des équipes spécialisées du Groupe d’intervention et de reconnaissance en milieu périlleux (Grimp). « Ils sont intervenus pour soulager la toiture, puisqu’il y avait à peu près deux tonnes de tuiles, poutres et gravats à dégager par l’extérieur » poursuit le capitaine Jomain.

Aucun blessé n’est à déplorer, et les habitants évacués vont devoir être relogés le temps d’effectuer des travaux.