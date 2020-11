Opéra de Bordeaux, Grand Théâtre — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Philippe Etchebest a mis en avant les contraintes sanitaires et la perte de place dans son restaurant, pour obtenir cette extension exceptionnelle.

L’autorisation lui a été donnée par le ministère de la Culture, mais la mairie de Bordeaux affirme découvrir ce vendredi la pose de menuiseries provisoires le long du bâtiment.

La municipalité demande « l’arrêt de ce chantier, jusqu’à sa régularisation ».

Le Grand-Théâtre de Bordeaux défiguré ? Si l’aménagement d’une terrasse fermée pour le restaurant de Philippe Etchebest, Le Quatrième Mur, dans l’aile nord du majestueux bâtiment datant du XVIIIe siècle, a obtenu l’autorisation des Monuments historiques, une poignée de défenseurs du patrimoine tord du nez, comme le révèle Rue89 Bordeaux.

Le site d’informations explique en effet que le célèbre chef et animateur télé, a obtenu l’autorisation d’aménager une terrasse hivernale, donc fermée, dans l’aile du Grand-Théâtre le long de la rue Esprit-des-Lois. Son restaurant Le Quatrième Mur est implanté au sein même de l’Opéra de Bordeaux, et exploite déjà cette aile en terrasse, mais uniquement l’été, et sans aménagement particulier.

Une demande d’extension pour « préserver l’ensemble de ses collaborateurs d’éventuels plans sociaux »

Selon Rue89, Philippe Etchebest a motivé sa demande en expliquant que « compte tenu du contexte économique actuel lié à la crise sanitaire Covid-19, et des mesures restrictives gouvernementales imposant notamment la distanciation sociale, la capacité d’accueil du restaurant a été diminuée de 40 %, passant ainsi de 80 places assises à 50 actuellement, et qu’il s’agit de « pérenniser la SARL Quatrième Mur et de préserver l’ensemble de ses collaborateurs d’éventuels plans sociaux ». Actuellement fermé pour cause de confinement, le restaurant espère bien rouvrir prochainement, avec un peu plus de places, donc.

La ville de Bordeaux a réagi ce vendredi, en assurant que « comme beaucoup », elle « découvre la pose de menuiseries provisoires fermant l’allée du Grand-Théâtre. Cet aménagement n’a pas reçu l’agrément pourtant obligatoire de la mairie de Bordeaux. » Il a reçu en revanche un avis favorable des Monuments historiques, émanant de la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), organisme d’Etat, en date du 16 octobre.

Aménagement consenti jusqu’au 1er mai 2021

« La mairie tient à souligner qu’il s’agit d’un aménagement provisoire consenti par la Drac jusqu’au 1er mai prochain, à la demande du restaurateur, afin de bénéficier d’un espace de terrasse dans le contexte Covid-19. » La municipalité demande « l’arrêt de ce chantier, jusqu’à sa régularisation » tout en précisant que le volet architectural « relève de la seule compétence du ministère de la Culture », elle ne s’occupant que des établissements recevant du public.

Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic sera « très vigilant quant à la remise en état du péristyle. » Il souhaite par ailleurs « rassurer les défenseurs du patrimoine sur le caractère totalement réversible de cet aménagement, et appelle chacun à l’apaisement dans ce contexte sanitaire si préoccupant. »