Un tramway à Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Ce lundi soir, un incident rare a eu lieu près de la Porte de Bourgogne à 20h16 à Bordeaux. A cause d’une défaillance technique d’un aiguillage, une partie de la rame de tramway a déraillé, entraînant une interruption des lignes C et D entre Quinconces et Gare Saint-Jean, explique Kéolis Bordeaux dans un communiqué.

Hier soir, un tramway a déraillé non loin de la porte de Bourgogne à Bordeaux. Un « accident d’aiguillage rare » d’après un agent TBM sur place ce matin. pic.twitter.com/kQXblav6fA — Alix Fourcade (@AlixFourcade) November 3, 2020

Les équipes de Kéolis, assistées de prestataires spécialisés sont à pied d’œuvre mais l’opération s'avère complexe et la remise en service est annoncée pour la fin de matinée ce mardi. Des équipes ont été déployées sur place pour orienter les voyageurs et des bus sont mis à leur disposition en relais. Les fréquences sont un peu allongées sur les portions desservies des lignes C et D.