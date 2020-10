Le 19 décembre 2019, pompiers sur les voies du tramway à Bordeaux —

Un accident de la route entre une voiture et un tramway s'est produit ce dimanche en fin de matinée à Bordeaux.

Deux femmes âgées de 86 ans et 71 ans ont été blessées, dont une grièvement.

Pendant qu'on leur portait secours, des individus ont dérobé des objets dans leur voiture.

Trois blessés, dont une femme âgée dans un état d'urgence absolu. C'est le bilan d'un accident de la route entre une rame de tramway et une voiture, survenu dimanche vers 11h, porte de Bourgogne à Bordeaux.

Une rame de la ligne C a percuté une voiture place Bir-Hakeim, au niveau de la Porte de Bourgogne, indiquent les pompiers de la Gironde à 20 Minutes. Le tram roulait en direction de la gare Saint-Jean lorsque le véhicule aurait franchi la voie du tram.

Deux personnes se trouvaient dans la voiture, la conductrice âgée de 86 ans et sa passagère âgée de 71 ans. L’octogénaire se trouvait en arrêt cardiaque à l’arrivée des pompiers. Ces derniers ont pu la ranimer, et l’ont transporté dans un état « très grave » au centre hospitalier de Haut-Lévêque. La septuagénaire a été blessée sans gravité, et transportée au CHU Pellegrin.

« De jeunes individus se sont approché et ont dérobé des effets appartenant aux victimes »

Tram C & D : Reprise progressive du trafic après une interruption des lignes depuis 11h ce matin, suite à un accident secteur Porte de Bourgogne. — TBM Tram C (@TBM_TramC) October 25, 2020

Il s'avère par ailleurs que les deux victimes, auraient été dépouillées d'objets se trouvant dans leur voiture juste après l'accident. Contacté par 20 Minutes, le parquet de Bordeaux confirme que « de jeunes individus se sont approché et ont profité de ce que les passagers du tramway portaient secours aux deux femmes dans leur voiture pour dérober des effets appartenant aux victimes, notamment une carte bancaire. » Une enquête a été ouverte, et les suspects étaient activement recherchés ce dimanche.

Il y avait environ 70 personnes dans la rame, qui a été évacuée après l'accident. Le conducteur du tram, un homme de 46 ans, a été blessé sans gravité et transporté à la clinique des Quatre-Pavillons.

La circulation routière et celle du tramway, ont été interrompues jusqu’à 13 h environ.