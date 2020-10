Tramway à Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

L’incident survenu samedi en fin d’après-midi sur la ligne B du tramway de Bordeaux, restera dans les annales. Une rame est en effet restée coincée en raison d’un… skateboard.

Comme le relate le réseau TBM, « un skate s’est coincé sous une rame à Gambetta » un peu avant 17 h. Tous les passagers ont dû descendre du tramway, et le trafic a été entièrement interrompu entre Quinconces et Musée d’Aquitaine. Dans un premier temps, les services techniques évaluent leur intervention à environ une heure, et estiment la reprise du trafic pour 18 h.

#TBMTram B interrompu entre Quinconces et Musée d'Aquitaine. Lianes 15 à votre disposition en relais.

+ d'infos >> https://t.co/6F2Xr2X1X7, il s'agit d'un skate coincé sous une rame à Gambetta, la reprise est estimée à 18h. — TBM Tram B (@TBM_TramB) October 24, 2020

Mais au final, « il a fallu procéder au soulèvement de la rame », impossible de retirer le skate autrement. Après avoir enlevé l’encombrant, et procédé aux vérifications, la circulation sur la ligne a pu reprendre vers 19 h.