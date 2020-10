Une bande de copains a décidé de traverser une partie de l'Espagne pour la bonne cause. — New Explorers

Ils sont actuellement à Jaén au nord-est de l’Andalousie sur leur vélo. Depuis quelques jours, Jacques et Pierre-Nicolas traversent une partie de l’Espagne pour récolter des fonds pour plusieurs associations (Sourire d’enfants,La Fondation recherche alzheimer et Tout le monde contre le cancer). Ces deux Bordelais font partie des « New Explorers », un groupe de six cyclistes amateurs d’horizon et de nationalités différentes.

C’est leur ami Alexandre Olive qui leur a proposé cette aventure. C’est un spécialiste en la matière comme le racontait 20 Minutes cet été : « Après 3.000 km, en juillet, seul à travers la France pour l’Association Petits Princes, il était de bon ton de partager l’expérience à d’autres fous de la pédale et continuer à sensibiliser ardemment pour des causes justes et bienveillantes ».

Ils sont partis il y a quelques jours de Barcelone et doivent rallier d’ici la fin de semaine Séville à travers 10 étapes d’environ 140 kilomètres chacune (Cambrils, Peniscola, Valence, Benidorm, Murcie, Velez-Rubio, Pozo Alcon, Jaén, Lucena). L’objectif de cette bande de copains est de récolter un maximum de dons pour ces trois associations. Ils espèrent au moins atteindre les 3.000 euros grâce à la solidarité de leurs proches, collègues et surtout des personnes croisées au fil de leur périple.