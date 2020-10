Julie, la maman, avec sa fille Camille. — COUDRIN Charly

« Ça a été une sacrée nuit », Charly n’est pas encore totalement remis de ses émotions quelques heures plus tard. Et on peut le comprendre. Dans la nuit de samedi à dimanche, ce Girondin a aidé sa compagne Julie à accoucher, tout seul comme un grand, sur le parking du supermarché de Saint-Médard-en-Jalles en Gironde.

Un peu avant minuit, il a vite compris que ce serait trop juste pour atteindre la maternité de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux. « J’ai décidé de me garer sur le parking et de téléphoner aux pompiers sauf que ma femme a fini par me dire que la tête de ma fille sortait déjà. Il a fallu se débrouiller tout seul avec l’aide du médecin à distance » explique-t-il à 20 Minutes. A 23h55, la petite Camille rejoint les bras de sa mère pour faire du peau à peau et pour garder la température corporelle. Tout va bien.

Les pompiers finissent par arriver dix minutes plus tard pour prendre tout le monde en charge. Pour la petite histoire, le médecin du Samu déclara finalement la naissance de Camille à 0h25. Ce dimanche, le bébé qui pèse 2,460 kg, « se porte bien, tout comme sa maman à la maternité de Pellegrin » précise Charly qui tient à « remercier les services de secours. » Sa fille, elle, lui dira sûrement merci à lui pour le coup.