Cet exemplaire de Plutarque ayant appartenu à Montaigne, est estimé à environ 40.000 euros — Ivoire Bordeaux

La vente d'Ivoire Bordeaux, spécialement consacrée à la bibliophilie, programmée le 15 octobre prochain, risque d’être particulièrement suivie. L’hôtel des ventes des Chartrons annonce ce jeudi qu’un ouvrage ayant appartenu à Montaigne, un exemplaire de Plutarque, Les vies des Hommes illustres (1565) sera proposé lors de ce rendez-vous. L’estimation a été fixée entre 30.000 et 40.000 euros.

Le célèbre auteur des Essais possédait une bibliothèque très importante qu’il appelait sa « librairie », composée d’un millier de livres dont seuls 106 ouvrages nous sont parvenus, rappelle la maison de ventes. La découverte de cet exemplaire de Plutarque, est particulièrement marquante, puisque « la dernière apparition d’un ouvrage ayant appartenu à Montaigne est un exemplaire de Térence, réapparu en 2009 alors qu’il avait été perdu de vue depuis 1938 », poursuit Ivoire Bordeaux.

Conférence autour de cet exemplaire

« Notre exemplaire est d’autant plus intéressant que jusqu’à présent on ne connaissait pas d’ouvrage de Plutarque ayant appartenu à Montaigne, or on sait l’importance que le philosophe érudit accordait à l’œuvre de cet auteur. » Plutarque est en effet l’auteur le plus cité des Essais.

A l’occasion de cette découverte, la Société des bibliophiles de Guyenne organise une conférence autour de ce précieux exemplaire, dans l’auditorium de la bibliothèque municipale de Bordeaux, lundi 12 octobre à 17 heures.