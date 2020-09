Illustration d'un véhicule des sapeurs-pompiers. — Clément Follain / 20 Minutes

Le bilan est lourd. Un accident de la route​ s’est produit ce dimanche, peu après 15 h, au niveau du boulevard Joliot-Curie sur la rive droite de Bordeaux. Deux voitures se sont percutées frontalement, occasionnant six victimes, a appris 20 Minutes auprès des pompiers de la Gironde.

Dans le premier véhicule, un jeune homme de 18 ans a été grièvement blessé, et transporté dans la clinique des Quatre pavillons. Cinq personnes ont été blessées dans l’autre véhicule, trois adultes et deux enfants. Un homme de 38 ans a dû être désincarcéré par les sapeurs-pompiers, et a été transporté dans un état grave à Pellegrin, ainsi qu’une femme de 37 ans.

Une femme de 19 ans a été transportée dans un état sans gravité à la clinique des Quatre Pavillons. Les deux enfants, une fille de 8 ans et un garçon de 6 ans, ont été transportés dans un état sans gravité vers l’hôpital pédiatrique de Bordeaux.

Huit véhicules et une vingtaine de sapeurs-pompiers sont intervenus sur place, en plus de la police nationale et du Smur.