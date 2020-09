SOCIAL Alors que certains de ses bénévoles souhaitent se mettent en retrait à cause de l’épidémie de Covid et que dans le même temps l’activité est en hausse, la banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde recherche des bénévoles en urgence

Les entrepôts de la banque alimentaire de Bordeaux. Illustration. — E.Provenzano / 20 Minutes

La banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, qui approvisionne en denrées alimentaires 135 associations et centres communaux d’action sociale, a besoin de renforts. Elle dénombre une quinzaine de nouvelles associations, et une montée des besoins. Or, certains de ses bénévoles les plus âgés souhaitent se mettent en retrait dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.

Les collectes se font dans le respect des règles sanitaires

Dans un communiqué envoyé ce jeudi, elle lance un appel pour recruter de nouveaux bénévoles pour ses activités logistiques. Elle est à la recherche « d’équipages chauffeur-accompagnateur, de préparateurs de commandes, d’équipes de tri des denrées collectées, auxquels il faut ajouter des préparateurs de poches pour les étudiants. » Pour se porter bénévole, il faut envoyer un message à pierre.barbe@banquealimentaire33.org

L’activité de collecte chez les distributeurs a repris à temps plein « dans le plus strict respect des normes sanitaires pour protéger les équipes », précise le communiqué. Le contexte de crise sanitaire s’accompagne d’une montée des demandes de la part des associations : « pendant le dernier semestre, nous avons distribué 1.800 tonnes de denrées. Cela représente 3,6 millions de repas et une augmentation de 20 % par rapport à un rythme normal. »