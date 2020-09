Le traditionnel arbre de Noël de la place Pey-Berland à Bordeaux — M.Bosredon/20 Minutes

La mairie écologiste de Bordeaux, dont la décision de supprimer le sapin de Noël du centre-ville a suscité une volée de critiques à droite, se dit prête à lancer une « consultation », alors qu’une pétition pour son maintien rencontre un succès sur Internet, a indiqué dimanche un élu à l’AFP.

Mise en ligne vendredi sur le site change.org, la pétition « Bordeaux veut garder son sapin de Noël ! » comptabilisait ce lundi matin plus de 8.000 signatures. « Nous ne voulons pas que Bordeaux devienne une ville triste, en particulier lors des fêtes de fin d’année », clame notamment son initiateur, Martin Petit.

« Arbre mort »

Jeudi, lors d’une conférence de presse de rentrée, consacrée à l’annonce d’une série de mesures, le nouveau maire écologiste Pierre Hurmic a évoqué la suppression de « l’arbre mort de Noël », le grand sapin illuminé, d’environ 15 à 20 mètres de haut, qui chaque décembre éclaire la place face à la mairie.

« Nous ne mettrons pas des arbres morts sur les places de la ville, notamment sur la place Pey-Berland, vous gardez le souvenir de cet arbre mort que l’on faisait venir tous les ans. Ce n’est pas du tout notre conception de la végétalisation », avait-il déclaré, en dénonçant le « coût faramineux » de l’opération.

« C’est du changement à la marge »

Face à l’émoi provoqué notamment dans les rangs de la droite, locale et nationale, et sur les réseaux sociaux, la mairie s’est défendue en promettant d’assurer la « féerie » de cette place du centre-ville avec des animations et des illuminations des « arbres vivants ».

« C’est du changement à la marge, c’est "peanuts" », a renchéri samedi au micro d’Europe 1 Pierre Hurmic en réponse aux critiques venues selon lui de « conservateurs et réactionnaires ».

« La pétition émet un signal fort, il faut l’entendre »

Joint dimanche par l’AFP, Didier Jeanjean, adjoint au maire chargé de la nature en ville, a réaffirmé qu'« il n’y aura pas de sapin (mort) à Bordeaux pendant les fêtes », tout en entrouvrant une porte pour le débat.

L’équipe municipale va « prendre en compte la dimension de la pétition, elle émet un signal fort, il faut l’entendre, et s’il y a une demande qui paraît importante, on va lancer une consultation plus large de tous les Bordelais et pas uniquement les signataires, avec des propositions alternatives », a-t-il expliqué. « Nous voulons faire vivre la féerie de Noël avec du vivant et du pérenne », a-t-il encore dit.