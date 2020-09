Des cagettes pour faire respecter le mètre de distanciation sociale au marché des Capucins de Bordeaux. — Clément Carpentier / 20 Minutes

Pendant le confinement, les habitudes de consommation des ménages ont été modifiées et la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Gironde en partenariat avec Bordeaux Métropole a voulu savoir dans quelle mesure certaines avaient perduré. Une enquête a été réalisée par AID Observatoire sur les réseaux sociaux entre le 19 juin et le 7 juillet 2020. Sur l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine, 5.600 personnes ont répondu, dont plus d’un millier sur la métropole bordelaise.

Sur la métropole, 17 % des personnes interrogées ont modifié leurs lieux d’achat pour l’alimentaire frais pendant le confinement. Ce qui est intéressant c’est que les effets perdurent à l’heure du déconfinement , puisque 45 % de ces consommateurs disent qu’ils vont certainement conserver ces habitudes et 42 % que c’est probable. Ces changements profitent aux petits commerces de proximité et aux marchés. Par exemple, sur l’agglomération, ils sont 24 % à déclarer s’approvisionner en frais auprès de petits commerces à proximité de leur domicile, contre 19 % avant la crise sanitaire. Ils sont 13 % à fréquenter les marchés, contre 11 % auparavant.

Pour les produits non alimentaires, il y a beaucoup moins de changement. Seule une personne sur dix a changé de lieux d’achat. Sans surprise, les achats en ligne ont également bondi, passant de 9 à 14 % sur la métropole.