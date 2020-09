SEJOURS Le taux d’occupation des hôtels atteint les 50 % en juillet, et autour des 65 % au mois d’août, tandis que les tours guidés de la ville enregistrent « des reculs allant de -20 % à -55 % »

Bus de touristes à Bordeaux — Mickaël Bosredon/20 Minutes

La fréquentation de la Cité du Vin a reculé de plus de 20 %.

Les musées municipaux ont limité les dégâts grâce à une politique de gratuité tout l’été.

Plusieurs professionnels du secteur montrent une certaine inquiétude face à « l’absence de réservations de groupe pour l’automne. »

L'office de tourisme de Bordeaux-Métropole a dressé ce jeudi, un premier bilan de la saison touristique dans l’agglomération bordelaise. La fréquentation est évidemment globalement en baisse cet été en raison de la crise sanitaire, mais certains secteurs ont réussi à éviter le scénario catastrophe, grâce notamment au mois d’août qui a été relativement dynamique.

Le taux d’occupation des hôtels atteint ainsi les 50 % en juillet, et autour des 65 % au mois d’août, « avec très souvent la mise en place de tarifs de vente en baisse », analyse l’office de tourisme. Les années précédentes, « il se situait autour des 80 % pour ces deux mois. » Des disparités importantes sont à souligner, « avec certains hôtels affichant des taux d’occupation de 85 % en août, tandis que d’autres ne dépassent pas 50 %. » Mais globalement, les résultats du mois dernier « sont au-delà des espérances. »

Bilan plutôt satisfaisant pour les balades fluviales

Les tours guidés de la ville en bus, petit train ou tuktuk enregistrent des résultats très disparates, « avec des reculs allant de -20 % à -55 %. » Les opérateurs de balades fluviales dressent de leur côté « un bilan plutôt satisfaisant au regard des craintes du début de l’été, avec des taux de remplissage corrects, mais une forte réduction de la fréquence des croisières. » A noter une certaine inquiétude face à « l’absence de réservations de groupe pour l’automne. »

Les musées municipaux (CAPC, Musée d’Aquitaine, Musée des Beaux-Arts, Musée des Arts Décoratifs et du Design, Muséum de Bordeaux) « ont accueilli 6,8 % de visiteurs en moins cet été, avec un mois de juillet en fort recul mais un mois d’août record, avec de belles performances pour le Muséum et le MADD. » Des chiffres qui restent toutefois à nuancer puisque ces établissements étaient gratuits jusqu’au 31 août.

Déjà 300.000 visiteurs pour les Bassins de Lumières

Ouverts le 10 juin dernier, les Bassins de Lumières « devraient franchir la barre des 300.000 visiteurs d’ici la fin de la semaine. Les Français sont largement représentés, à hauteur de 80 %, la moitié d’entre eux étant Girondins. » Côté Cité du Vin, « les résultats de la saison estivale sont en recul comparés à 2019 (- 21 %) notamment dû à la présence très limitée de la clientèle étrangère (45 % des visiteurs l’an passé contre 15 % en 2020), mais la fréquentation reste toutefois satisfaisante. »

Du côté de l’accueil à l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux métropole, on constate une diminution de la fréquentation et des ventes réalisées par l’office, de l’ordre de 60 %.

L’arrière-saison, « d’ordinaire synonyme d’une belle fréquentation touristique » grâce à l’apport de la clientèle étrangère et d’affaires, « est teintée d’incertitudes pour les professionnels du tourisme bordelais » analyse en ce début du mois de septembre l’office du tourisme.