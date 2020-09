Le triporteur et la roue de la fortune spéciale Covid-19 du TAF à Bordeaux. — ANPAA33

Grâce à son dispositif TAF (Tendances alternatives festives), l’ANPAA33 multiplie les maraudes nocturnes pour rappeler les gestes barrières sur les quais de Bordeaux.

Les bénévoles ont aussi développé une « roue de la fortune » version coronavirus avec de nombreuses questions pour informer les fêtards bordelais.

Ils distribuent aussi masques et gel hydroalcoolique à ceux qui n’en ont pas.

Si vous flânez sur les quais de Bordeaux les jeudis et vendredis soir depuis deux mois, vous l’avez forcément vu. Quoi ? Qui ? Le triporteur de l’ANPAA33 (association nationale de prévention en alcoologie et addictologie) avec sa roue de la fortune spéciale « Covid-19 ». Cet été, l’association a adapté son dispositif TAF (Tendances alternatives festives) en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine en raison du contexte sanitaire.

Au lieu d’assurer ses traditionnelles maraudes afin de prévenir et réduire les risques liés aux consommations d’alcool et de drogues comme depuis 10 ans à Bordeaux, le dispositif fait « pour et par des jeunes » multiplie les maraudes nocturnes pour rappeler les gestes barrières et sensibiliser aux risques de contamination. « Normalement, notre dispositif dure d’octobre à juin à l’occasion de l’année étudiante mais cette année, on nous a proposé de poursuivre en adaptant nos interventions à la situation sanitaire avec le soutien financier des autorités (mairie, préfecture et ARS) », explique Garance Gabard de l’ANPAA33.

Une dizaine de bénévoles répartis en deux équipes sur les quais

Depuis le début du mois d’août et jusqu’au 11 septembre, les bénévoles interviennent sur les quais de Bordeaux, en particulier auprès des publics les plus festifs les jeudis et vendredis soir. Ils sont divisés en deux équipes : une fixe qui se balade avec le triporteur des Quinconces au parc des Sports de Saint-Michel rive gauche et un mobile qui va à la rencontre des Bordelais et touristes des deux côtés de la Garonne. Thomas, un jeune bordelais :

« C’est vraiment une bonne idée car ils ne sont pas là pour faire les gendarmes ou mettre des amendes. On peut discuter, échanger nos points de vue et au final, c’est une bonne piqûre de rappel. »

Comme lors des maraudes de prévention contre l’alcool et les drogues, Garance Gabard remarque que l’échange est beaucoup plus facile avec cette dizaine de jeunes bénévoles « qui ont souvent le même langage » que les fêtards « et puis il y a cette roue de la fortune version Covid-19 qui les intrigue pas mal ».

Les membres du dispositif TAF l’ont construite exprès pour cet été. Pour faire simple, les passants sont invités à venir la faire tourner sur le triporteur et tenter de répondre aux questions. Par exemple : si je fume un joint est-il possible de le partager avec un(e) ami(e) ? Ce sont souvent des questions ludiques. Les bénévoles proposent aussi des masques et du gel hydroalcoolique à ceux qui n’en ont pas.