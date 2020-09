Des échantillons de test du Covid-19 (illustration). — FRED TANNEAU / AFP

Un enfant asymptomatique a été dépisté positif au Covid-19 après une contamination au sein de sa famille a appris ce vendredi la ville de Bègles. Or, le bambin a fréquenté deux centres de loisirs à Bègles, en Gironde, entre le 18 et 25 août. Dès vendredi, la municipalité a alerté les familles des 88 enfants qu’il a côtoyés pendant cette période et que l’agence régionale de santé (ARS) a identifiés comme cas contacts. A titre préventif, ils n’ont pas effectué de rentrée scolaire.

Les familles se sont retrouvées en difficulté pour tester leurs enfants car les centres de dépistage sont saturés. La ville en lien avec l’hôpital Bagatelle, le laboratoire Biopole ouvre ce jeudi, avec l’aval de l’ARS, un centre de dépistage temporaire pour tester uniquement ces 88 enfants. Il sera ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Une opération qui permettra d’identifier éventuellement d’autres cas contacts et de prévenir toute nouvelle contamination. C’est le premier cas positif au Covid dont la mairie de Bègles est officiellement informée.