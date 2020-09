Lancer le diaporama Le Château Le Sartre se situe sur l'appellation Pessac-Léognan. — Bernard Magrez

Un incubateur pour aider les jeunes entreprises porteuses d’un projet innovant autour du vin va ouvrir à Léognan en Gironde.

C’est Bernard Magrez, surnommé l’homme aux quarante châteaux, qui a eu l’idée d’une telle structure qu’il souhaite installer au Château Le Sartre.

Parmi les start-up, la première à être dévoilée est Luz environnement qui veut organiser la collecte et le lavage des bouteilles de vin de Bordeaux.

Née pendant le confinement, l’idée d’un incubateur de start-up liées au vin et à l’œnotourisme se concrétisera avant la fin de l’année 2021, en Gironde. Si le projet va aussi vite, c’est qu’il a germé dans l’esprit de Bernard Magrez qui a d’importants moyens à sa disposition. L’homme d’affaires bordelais possède pas moins de 42 vignobles dans le monde, dont quatre grands crus classés dans le Bordelais. L’épidémie de coronavirus l’a poussé à abandonner le volet œnotourisme au Château Le Sartre, à Léognan, et il compte y installer rapidement des start-up pour lesquelles il aura eu un coup de cœur et que son réseau pourra aider à grandir.

« Le Château Le Sartre continuera à produire du vin et la recherche & développement en cours sur des parcelles expérimentales se poursuivra aussi, indique Sébastien Labat, chargé de mission pour Bernard Magrez start-up win. L’idée a été lancée en juillet et nous avons déjà 17 start-up qui se sont montrées intéressées. »

Un gros coup de pouce

Parmi elles, Luz environnement, qui veut construire une usine en Gironde pour organiser la consigne et le lavage des bouteilles spécifiques aux vins de Bordeaux. « C’est le gros coup de pouce qui me manquait », commente, ravie, Annie Le Deunff à la tête du projet. Le réseau de Bernard Magrez va l’aider à la fois à rencontrer de potentiels futurs fournisseurs mais aussi à faire une levée de fonds auprès d’investisseurs. C’est un coup d’accélérateur pour son projet et elle espère que l’usine pourra ouvrir dès le début de l’année prochaine.

L’incubateur veut aider sur le volet commercial les entreprises qui portent par exemple des projets de big data, de plateformes œnotouristiques, de recherches scientifiques, etc. et met en avant « la connaissance du marché » dont peut se targuer le réseau de Bernard Magrez. Celui-ci estime que la consommation de vins français à l’étranger marque le pas et que la réponse à apporter est davantage d’innovations. « Les Chinois et les Américains sont en avance et on veut aider les bonnes idées à se développer, pointe Sébastien Labat. Le Château Le Sartre est quasiment prêt, notre plus grand défi c’est l’installation de la fibre… cela fait partie du challenge ». Une start-up américaine a manifesté de l’intérêt pour l’incubateur et voudrait venir s’y installer. « Ce serait bien d’attirer l’innovation étrangère en France », pointe le chargé de mission.

Une première sélection des entreprises candidates aura lieu en septembre. « Il faut qu’elles proposent quelque chose d’innovant, qui n’existe pas, et que cela réponde à une problématique », scande Sébastien Labat. Cerise sur le gâteau : si certaines arrivent à taper dans l’œil du magnat du vin, elles pourraient aussi bénéficier d’un appui financier supplémentaire dans leur développement.