L’élu va imposer aux parents le port du masque aux abords des écoles de la ville, lors de la pose et dépose des enfants.

Il va aussi proposer aux enfants de primaire et dans une moindre mesure de maternelle, ainsi qu’aux enseignants, une visière à porter en classe.

L’enjeu de cette rentrée, estime-t-il, sera de « limiter l’impact d’un éventuel cas de Covid dans les écoles ».

Anticiper, et rassurer les parents. Le maire de Libourne (Gironde), Philippe Buisson (PS), a déroulé ce mercredi le protocole sanitaire qui sera appliqué dans les écoles de la ville à partir du mardi 1er septembre. « J’appelle les parents d’élève et les enfants à venir à l’école, a-t-il insisté. L’école est obligatoire, et les enfants doivent rentrer mardi prochain sans peur particulière, mais avec des précautions qui s’imposent. »

Rappelant que la Gironde « se situe depuis mardi en vulnérabilité élevée », Philippe Buisson estime que « des gestes barrière plus importants sont préconisés, notamment dans le milieu scolaire. »

Horaires décalés selon les niveaux

Ainsi, la ville a décidé « d’échelonner les heures de rentrée des classes, niveau par niveau, entre 8 h 15 et 8 h 45. » Le temps du périscolaire sera élargi pour s’adapter à ces nouveaux horaires. Ce dispositif sera en vigueur tant que durera l’épidémie de coronavirus, « à minima jusqu’à Noël, et très certainement toute l’année scolaire » prévient le maire, qui rappelle que « l’objectif est de limiter le brassage. »

Concernant les gestes barrière, le maire a annoncé qu’il allait rendre par arrêté « le port du masque obligatoire aux abords des écoles, lors de la pose et dépose des enfants, pour les parents. » Et il prévient que « ce sera contrôlé et éventuellement verbalisé. » Un périmètre de quelques dizaines de mètres sera délimité. « Je souhaite, partout où il y a des lieux de rassemblement en plein air, imposer le port du masque à Libourne, poursuit l’élu, a fortiori au regard des chiffres de contamination qui explosent ces derniers jours en Gironde, même si le Libournais est un territoire plutôt préservé. »

Des visières proposées aux enfants et enseignants

Si le gouvernement n’a pas imposé le port du masque aux enfants de moins de 11 ans, à Libourne la municipalité va proposer « à l’ensemble des enfants de primaire et de maternelle – au moins en grande section – le port de visières. » « Nous mettrons à disposition des écoles publiques et privées des visières, de taille adaptée aux enfants, et nous fournirons également une visière aux enseignants qui le souhaitent. »

Philippe Buisson rappelle que le protocole gouvernemental stipule que l’enseignant doit porter le masque en classe, sauf quand il est à son bureau. « Beaucoup d’enseignants nous ont fait savoir qu’ils adopteraient la visière, assure-t-il, même si c’est une protection qui ne remplace pas le masque. »

Thermomètres dans la plupart des classes

« Il y aura des cas de Covid dans les écoles, anticipe l’élu, mais le principe sera de savoir les traiter, les dépister, les isoler. » Pour cela, la plupart des classes de Libourne seront dotées de thermomètres frontaux, à distance, « ce qui permettra à chaque enseignant de prendre la température d’un élève qui semble malade. »

Si un cas de Covid survenait, « il y aura un dépistage systématique des cas contacts de la classe, pour ainsi mettre éventuellement la classe en quarantaine, mais pas l’école. » Car l'un des grands enjeux de cette rentrée scolaire, sera bien selon Philippe Buisson de « limiter l’impact d’un éventuel cas de Covid dans les écoles, d’où l’intérêt de limiter le brassage. »