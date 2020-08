La dune du Pilat explose ses chiffres de fréquentation. — NICOLAS TUCAT / AFP

Il faudra faire avec ! Peu importe la chaleur et la montée qui vous attend pour atteindre le sommet de la Dune du Pilat. Le port du masque y est désormais obligatoire. Patrick Davet, le maire de La Teste-de-Buch, a pris un arrêté en ce sens ce vendredi. Un arrêté valable jusqu’au 30 septembre prochain.

« Au vu de la fréquentation estivale sur certains secteurs de la commune où l’affluence est très importante et afin de garantir des mesures d’hygiène dites « barrière » dans les zones où les règles de distanciation ne peuvent être respectées, un arrêté a été pris », explique l’élu.

La dune du Pilat, en France 🇨🇵.

(Gironde 33)



106,6 m de haut, 3 km de long, la plus haute dune d’Europe.



Elle offre de son sommet une vue sur le Bassin d’Arcachon, le banc d’Arguin, le phare du Cap-Ferret et la forêt à perte de vue. pic.twitter.com/kvVhZp9G2g — Atome de Savoir ⚛️ (@Atomedesavoir) July 19, 2020

Au-delà de la Dune du Pilat, le port d’un masque devient aussi obligatoire pour toute personne âgée de plus de 11 ans sur les marchés de plein air (La Teste et Cazaux) et toutes les manifestations de plein air rassemblant du public (concerts, vide-greniers…).