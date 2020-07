EROSION Elle n’avait plus été aussi basse depuis 2009, date du début des mesures

Cet été, il faudra grimper la Dune du Pilat en respectant le « mètre barrière ». — Caro / Hoffmann /SIPA

Elle était annoncée jusque-là à 106,4 m, mais désormais ne mesure plus que 102,5 m. La Dune du Pilat, plus haute dune de sable d’Europe située à l’entrée du Bassin d’Arcachon, en Gironde, a perdu près de quatre mètres en un an en son point culminant, a indiqué jeudi l’Observatoire de la Côte Aquitaine.