Illustration de gendarmerie. — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Il était presque 21 h samedi soir, lorsqu’un automobiliste qui circulait sur la départementale 813 sur la commune de Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonne), a refusé de s’arrêter à un contrôle de gendarmerie.

Fonçant sur les forces de l’ordre, il a percuté une gendarme de 26 ans au niveau des membres inférieurs, rapporte Sud Ouest. Grièvement blessée aux jambes, la jeune femme a succombé à ses blessures peu de temps après. Arrêté après le drame, le suspect a été placé en garde à vue à la gendarmerie d’Agen.

« Dispositif d'interception »

Le conducteur aurait d'abord refusé de s'arrêter à un premier contrôle de la gendarmerie à Colayrac, tout près d'Agen, vers 20 h 50, a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué dimanche matin. Signalé aux forces de l'ordre, l'homme a ensuite fait « demi-tour devant un barrage tenu par la police ».

❗️#LotEtGaronne Vive émotion après le décès en service de la gendarme Mélanie Lemée de la brigade de proximité d'Aiguillon (47), percutée par un automobiliste sur un dispositif d'interception à #PortSainteMarie.#Soutien à sa famille, ses proches et ses camarades. — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) July 5, 2020

La gendarmerie a alors mis en place « un dispositif d'interception » à Port Sainte-Marie. Face à ce contrôle, le conducteur « refuse à nouveau de s'arrêter, fait un écart pour éviter la herse déployée et quitte la chaussée », puis « heurte violemment » la gendarme, selon le communiqué. « Très grièvement blessée », elle est décédée malgré l'intervention des secours.

« Courage » et « engagement »

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, les ministres de l’Intérieur Christophe Castaner et Laurent Nunez ont exprimé leur « soutien » aux forces de l’ordre : « Ils saluent leur courage et leur engagement quotidiens. Les circonstances tragiques de ce décès rappellent, une nouvelle fois, les dangers et les risques auxquels sont exposés les gendarmes et les policiers dans l’exécution de leurs missions », précise le document.

Le parquet a prévu de communiquer plus en détail dimanche matin sur les circonstances du décès. La jeune femme fait partie de la brigade de gendarmerie d'Aiguillon, commune proche de Port-Sainte-Marie, a indiqué à l'AFP Stéphanie Rabat, substitute du procureur de la République d'Agen.

Sur sa page Facebook, la gendarmerie du Lot-et-Garonne s'est dite « meurtrie » par le « décès en service » d'une « camarade » et a exprimé sa « profonde émotion à l'endroit de la famille, des proches et de nos camarades du Lot-et-Garonne frappés durement en ces terribles circonstances ». Mélanie Lemée, avait été championne de France militaire de judo en 2018.